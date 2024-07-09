吳若希爆粗公審老公 窒Alex身有屎：趷起條尾都知你做咩 (16:44)

吳若希（Jinny）和老公何兆鴻（Alex）婚後育有一對仔女，兩夫婦在結婚初期常因小事爭執，Jinny更不時公審老公，但近年Jinny其實已少了公開數Alex不是，不過今天（9日）Jinny忍不住爆Seed，在Ig限時動態連環發文公審Alex，又貼出兩公婆對話截圖。

Jinny似乎對老公接送女員工感不滿，並在對話中截圖爆粗，Jinny先寫道：「好X sweet呀~仲可以同人一齊搭地鐵返工。」Alex回老婆：「我要佢簽MPF。」Jinny再說：「真係好大嘅原因呀~叫佢簽MPF，就要車人返工，又要陪人搭地鐵。好X sweet啊~你唔好俾人影X到啊~」

Alex再答Jinny：「其實我真係已經好多嘢煩，我唔明點解我咁樣我都要比人鬧，我唔同你講，鬧我都正常，我真係做嘢，我之前幾年做垃圾做唔到嘢又鬧，我而家做正經嘢都鬧。」Jinny反問老公：「做嘢又要俾我鬧？你做啲咩俾我鬧？」

Jinny在該對話截圖寫道：「其實呢女人係好敏感嘅，你趷起條尾都已經知你會做咩㗎。今朝何生好積極咁話要車同事返工，俾我話完之後，好有骨氣地講，連車都唔揸 ，自己搭地鐵。我又唔知點解，突然間覺得佢應該係搭地鐵搵佢公司同事，我Chok完佢第一句，佢又真係答我係喎﹗」

Jinny再寫道：「即係我自己都有公司，都有幫人哋供MPF，我𠵱家先知原來MPF需要老闆親自攞文件俾員工簽，男人呢~就好得意嘅，身有屎嗰陣呢，就會話自己已經好多嘢煩，怪返女人唔體諒佢。」

Jinny及後再在Ig限時動態發文暗窒老公：「作為太太，要提就提咗，佢選擇尊重你，定係選擇無視你，係佢嘅決定。有啲人會忍，有啲人會嘈，我呢，同呢個人相處咗八年，太清楚佢咁嘅回答係代表咩！所以呢講埋今次，之後大家喺條街度見到佢同第二條女一齊，唔好大驚小怪，因為佢都係做嘢嘅啫！」

Jinny爆Seed後依舊上跳舞堂，其間她收到很多安慰及支持的信息，她表示：「放心，我真係冇嬲~與其花時間喺呢啲位，我會選擇好好增值自己﹗做好一對仔女嘅榜樣，touchwood真係要成就人哋一對眷侶嘅話，我起碼有能力養起一頭家，畢竟最愛嘅都係一對仔女。」

及後Jinny主動向MPF Agent私訊求證：「想八卦𠵱家咩情況，係咪需要Alex親自去搵個員工簽返名今日之內交畀你？」

該Agent誠實說：「唔係呀，我同佢溝通咗，我聽日下午會去葵涌公司搵佢員工簽名呀。」Jinny再說：「但係佢今朝已經去咗佢員工屋企搵佢簽名喎，因為佢話要趕做銀行嘢。」

Jinny在該對話截圖寫道：「Btw，大家都唔好誤會何生，佢女同事喺啟德，我哋住何文田，又真係好近嘅，何生呢種反向思維，好忙但係唔想麻煩到個Agent，要親自去搵女同事而唔係直接返公司等女同事返工都情有可原嘅。」最後Jinny再發文：「頭先諗諗吓，唔應該誤會人哋個Agent，可能人哋個Agent已好努力。」

（即時娛樂）