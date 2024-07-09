島嶼協奏曲｜Stanley懂台語獲歡心 Sica短髮Look眼前一亮 (17:05)

ViuTV原創劇《島嶼協奏曲》昨晚（8日）首播。劇集講述3位身處不同處境及人生階段的香港女生，包括Faye（何洛瑤飾）、Lydia（毛曄穎/Wing飾）以及Yvonne（鄧麗欣飾），因各自的原因及期望，嘗試在台灣生活，但想像與現實，往往有著無可預知的距離。

對於Sica的短髮造型，觀眾可能已經見慣，但短髮造型的由來，要由她落實演出《島》說起。因導演早已鎖定Faye的角色是短髮造型，在試鏡時，Sica曾被問到：「可以剪短頭髮嗎？」Sica爽快答應。

Sica的短髮是去年6月修剪，當時Sica正準備出第一首歌，剪髮前得先完成《天氣之女》的MV拍攝。這支MV其實也有著不為人知的紀念性，是剪髮前一天的留影。據說她在小學之後，一直都留著長髮，而當日髮型師大剪一揮，導演和其他工作人員透過照片看到短髮效果，對於短髮Sica眼前一亮，而Sica對於這幾秒間變出的全新形象，感到興奮又驚訝。

飾演Lydia的Wing本身有基本潛水牌照，但為了角色造型也下了不少苦功。Lydia是潛水教練，因教練恆常的戶外活動，原有角色設定是擁有健康膚色，這對Wing沒太大困難。比較辛苦的是，原來Wing是新手媽媽，試鏡時剛剛生了小孩。在與劇組確定角色之後，Wing以堅毅意志和決心，3個月內將自己練成一副潛水教練身型，果然為母則強。

飾演Yvonne的Stephy，為了塑造Yvonne美術老師的形象，造型顧問文念中決定拿掉所有會在她身上出現的顏色，以黑白簡約造型，營造出執著於細節的Yvonne，希望觀眾喜歡這個細節。

雖然《島》是港劇，卻有95%以上的場景在台灣拍攝，劇中呈現很多國語對白，除了主創外，大部分拍攝團隊和演員都是台灣人。從試鏡到收到劇本，Sica和Wing對於大量國語對白不無擔心。由於2人角色人設是香港人，本來沒有要求Sica和Wing的角色要講標準國語，帶點廣東話口音更加自然。

至於Stephy本身國語流利，與導演討論會否需要調整，但最後因她的角色是已在當地生活多年的老師，操流利國語也很合理。

MIRROR成員邱士縉（Stanley）曾有在台灣拍劇經驗，對於國語對白沒有太多心理負擔，甚至乎他對台語也有一點心得，在拍攝現場深得對手及工作人員歡心。

（即時娛樂）