《黑寡婦》史嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)伙拍《白宮末日》卓靈達譚(Channing Tatum)主演新片《全謊位登月》(Fly Me to the Moon)將於7月12日在美國上映,香港則提前一天於周四(11日)開畫,昨日在紐約舉行首映禮,卓靈達譚現身之外,史嘉麗偕同有份客串的第3任丈夫哥連佐斯(Colin Jost)到場,並全程蹺實,恩愛放閃。

《全謊位登月》講述冷戰時期,美蘇太空競賽爭個你死我活,市場營銷奇才嘉莉鍾斯被挖角為美國太空總署(NASA)提升公眾形象兼搵真銀;經驗豐富的火箭發射總監戴高戴維斯不喜太空科學商業化,但總統下令國家級登月任務不容有失,被迫配合嘉莉秘密進行「扮登月」後備計劃;兩人合作期間逐漸放下分歧,攜手完成這個舉世矚目的任務。

