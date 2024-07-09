吳若希公審老公惹熱話 恨上《戀講嘢》分享：公司唔畀 (18:54)

吳若希在社交平台公審老公Alex，惹網民熱話，有人建議她亮相ViuTV《戀講嘢》，Jinny表示雖然想上，但公司不准許。（資料圖片/Threads圖片）

吳若希（Jinny）疑因不滿老公Alex（何兆鴻）對女員工管接管送，在社交平台的限時動態連環發文公審老公，並窒老公「身有屎」﹑「趷起條尾都知你想做咩」等，家事惹來網民熱議，Jinny表示收到大量安慰及支持的信息。

Jinny今午（9日）在社交平台Threads再發文：「做咩姐～有班男人衝出嚟話我怪老公～邊有？我仲幫佢搵埋理由～

何生心地善良～接送女下屬上下班直頭正常啦！請女同事返嚟做文書嘢，自己都要跟住去做咁親力親為，我一啲怪責佢既意思都無啦～ 呢啲動作一定唔係要flirt女下屬！唔準（准）你哋誤會何生！更加唔準（准）你哋話我責怪佢！我就係支持！先同你哋講第時見到何生係（喺）出面同條女一齊唔好誤會。」

有網民留言說：「送文件送到去人哋屋企咁盡責，值得公開表揚啦﹗」Jinny簡單回覆：「真﹗」亦有網民搞笑稱：「定係你請個大隻男助手幫輕下你演藝事業。」Jinny亦有回覆：「要啦﹗42吋胸肌。」不過亦有網民揶揄Jinny：「娶着你呢啲XX，佢都真係傻男人。」

Jinny不甘示弱：「哇﹗咁呢個世界上有成六十幾億聰明嘅男人。」另有網民再說：「你老公肯娶你，已經係人類史上最偉大嘅事。」EQ高的Jinny留言回覆：「真係好可惜你冇資格做偉大嘅事。」

有網民再說：「你老公要食女幾時都可以食，洗乜你批？又喺度擦存在感。」Jinny則答：「幾時話要我批？你做咩喺擦存在感？」有網民建議上ViuTV節目《戀講嘢》，Jinny表示：「我都想，冇辦法公司唔俾。」至於Jinny的好友麥美恩亦在Threads發文：「Jinny私人家事，交返俾佢本人回應。」Jinny亦覆麥美恩：「我回應晒你㗎喇，依家輪到何生回應啦﹗」

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（即時娛樂）