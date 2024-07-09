郭晉安反擊前妻歐倩怡 稱房內冇痰罐：好難控制人哋講咩 (19:33)

問郭晉安會否嘗試玩交友App？他笑道：「我好白癡，睇我社交平台都知唔係太活躍，對電子產品亦唔係好熱衷。」（劉永銳攝/資料圖片）

郭晉安表示最困難是與陳曉華的感情戲，因2人年齡相差大截，要怎樣打動觀眾，經常和對方溝通怎去演得感情細膩。（劉永銳攝）

郭晉安﹑陳曉華﹑何依婷和陳星妤等，今天（9日）到機場酒店為無綫新劇《金式森林》（暫名）開工，拍攝家族慈善晚會戲分。

郭晉安表示最困難是與陳曉華的感情戲，因2人年齡相差大截，要怎樣打動觀眾，經常和對方溝通怎去演得感情細膩，他說：「呢段感情最後都係冇咗，係一段虐心戲分。」但他沒有勾起離婚不快經歷，又指做戲還做戲，他分得清楚：「對我冇咩影響，過去就係過去，都要努力面對，亦要努力工作。」

對於歐倩怡曾談及當年患重感冒暈倒，卻遭安仔漠視冷待，安仔只說：「唔係真嘅，我就唔想再講，唯一真嘅，就係屋企房間唔會有痰罐，因為係套房。」

他表示沒有問前妻為什麼這樣說，因為2人已分開，各有各生活，他亦很難控制別人講什麼，自己入行後對不是真的事情，也不會高調回應，事情是真還是創作，要靠大家問對方。歐倩怡這番言論被網民批忘本，安仔稱不想評論，至於獲網民讚地球多一個筍盤，安仔說：「多謝！多謝大家關心我同點樣睇我，無論好或唔好，我都會接受。」

談到前妻自爆玩交友App，跟不同男士約會，問安仔又可會持開放態度，期待第二春？他說：「人哋嘅嘢我唔講，我相信緣分，唔相信一個人到咗某階段，所有事情會停止，始終要向前行，任何事情都可以發生。」問會否嘗試玩交友App？他笑道：「我好白癡，睇我社交平台都知唔係太活躍，對電子產品亦唔係好熱衷。」

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（即時娛樂）