東方表行「Timeless Party」雲浩影性感現身 林奕匡預告要為BB剪臍帶 (22:35)

東方表行贊助之「曲詞印記：顧嘉煇 × 黃霑×粵語流行曲」展覽於7月11日至8月28日在大館舉行，今晚舉行「Timeless Party」，東方表行董事總經理楊衍傑先生出席，邀得林奕匡、王馨平與雲浩影現場獻唱，嘉賓有盧鎮業（小野）、冼靖峰、周漢寧、潘靜文、江廷慧、湯君慈與湯君耀、應智越、周卓盈、李潤東、陳明憙等，場面熱鬧。

準爸爸林奕匡最近公私兩忙，太太李靄璣預產期在8月，迎接新家庭成員心情緊張。他說：「我要努力掙奶粉錢，最近夜睡早起，有時都會擔心，若果工作期間BB突然要出世點算？我已經通知公司同事，必要時會抽身陪太太入產房兼且負責剪臍帶，她生BB好辛苦需要支持的。我本來很怕血，小時候想做醫生，因見血時腳軟而打消念頭，但現在要當爸就要克服了。」

林奕匡照顧腹大便便的太太好細心，會幫她著鞋、按摩，也負責佈置嬰兒房間。他說：「3月知道太太懷孕已安排搬屋，現在家居準備就緒，外母亦從加拿大返港幫忙照顧和下廚，所以最近多吃住家飯。」他表示孩子的中文名會交給長輩負責，英文名就親自主理，但暫未有頭緒，待BB出世配合樣貌、性格才決定。

雲浩影穿白色吊帶晚裝現身，展現仙氣和性感。她笑言性格內歛，一向衣著較密實，但被靚衫吸引而調低防線，認為可趁天氣炎熱和年紀輕穿清涼一點。她承認有追求者，說：「有（追求者）都正常的，其實擇偶主要睇性格，價值觀相近，大家夾得來，他又愛惜我就得，當然，運動型、有才華、有時間觀念的男生都吸引我。」

冼靖峰（Archie）很喜歡戴手表，但未夠財力收藏名表，正努力儲錢實現夢想，打算先買名表贈送給父母。他說：「爸爸任職老師，經常要睇時間，他11月生日，會先選購一隻他喜歡的款式給他。（不怕媽媽呷醋？）她明年1月生日又送一隻，就算送齊給兩老，他們都有互相呷醋」

盧鎮業（小野）早前飛赴台灣一個半月，拍攝由香港新導演執導的文藝電影，當中有伍詠詩合演。他形容過程相當愉快，不過對白很多，有一幕長達10分42秒的對戲，試過NG十幾次，他說：「呢場戲是我入行以來最長的戲份，講述我是往台灣修讀編劇課程的香港男生，因為孤獨苦悶，就透過交友程式結識新朋友。」他笑言跟伍詠詩的對手戲，錄得40幾個NG的紀錄，是該片最多重拍的一幕：「呢場戲很難拍，我們在橋上拍攝，每逢有大車經過就會震到攝錄機搖晃，不過都有少少關我哋事，拍攝當日天氣很熱。」問他在台灣期間是否跟女朋友廖子妤受相思之苦？他笑說：「有點掛念她，不過還好，因為開拍電影前，她陪我過台灣一星期，但開機前已經返香港。」

(即時娛樂)