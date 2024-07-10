陳元元入圍港姐25強 家鄉掛大型海報拉票 稱免費送海鮮 (14:41)

陳元元在節目中拿着紅色大聲公，她覺得自己似大聲公，指參加港姐有不同聲音，但她會堅強做自己，面對各種挑戰，向大家勇敢表達自己想法。（無綫電視網上視頻截圖）

現年24歲的陳元元在節目中自稱美國大學畢業，現為可持續發展顧問。（無綫電視網上視頻截圖）

入圍25強的陳元元來自江門，其家鄉在大廈外牆懸掛大型廣告拉票，並聲稱免費送海鮮。（小紅書圖片/資料圖片/無綫電視網上視頻截圖）

《2024香港小姐競選》由面試開始已爆是非，包括有數名面試佳麗「跳船」，並爆合約嚴苛；近日郭恩程（Kelly）被揭食兩家茶禮，遭ACE褫奪模特兒比賽冠軍，但Kelly仍繼續在網上拉票，無綫方面則曾發聲明表示，有關郭恩程合約事件，目前已交由法律部門處理。

今年無綫讓觀眾參加投票《誰是入圍者》，選出心水佳麗進入終極入圍名單，而投票活動今午（10日）12點截止，至於內地投票亦設有獨立的QR CODE。

今天（10日）有報道指來自江門的佳麗陳元元，亦在25名初步入圍名單之列，令她家鄉的鄉親父老感到光榮及興奮不已，有鄉親索性在江門迎賓大廈外牆，懸掛大幅陳元元複試當天照片的廣告為她拉票，該大型廣告印有「tvb.com」及「2024香港小姐競選」標誌，而其他字眼包括「投票選港姐 免費送海鮮」﹑「凡惠顧臻坊海鮮粥城的顧客，成功投票的免費送海鮮一份」、「本活動7月5日-10日，解釋權歸於臻坊海鮮粥城所有」，該大型廣告引起網民熱議。

無綫企業傳訊部回覆《明報》時表示：「TVB一直維護《香港小姐》比賽的公平性和公正性。對於個別機構未經授權使用TVB商標、《香港小姐》商標及相關照片，本台保留追究法律責任的權利。」

（即時娛樂）