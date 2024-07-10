海關戰線｜偕邱禮濤到大馬宣傳 謝霆鋒恨挑戰雙子塔 預告爆肌身材升級 (15:44)

謝霆鋒表示過往電影他都有參與動作設計、剪接等後期，這次在《海關戰線》則是首次掛名，但實際上的工作和以往沒有太大分別。（大會提供）

謝霆鋒及導演邱禮濤昨天（9日）飛到馬來西亞為電影《海關戰線》宣傳，在接受傳媒訪問時，邱導提到當初定案拍這部戲，謝霆鋒是第一個出現在他腦海裏的人：「他身手敏捷、穿制服的戲好像不多，當然『型』都要考慮啦，要給觀眾看嘛！」

謝霆鋒兼顧主演及動作指導兩個崗位，他表示劇本非常吸引：「很少動作電影會用海、水的元素，在製作上有很多特色，而我作為演員，想挑戰不同崗位。」當提到他親身上陣所有動作場面，近乎用命去搏，問到對危險兩個字如何拿捏，謝霆鋒說：「就因為危險，我才用自己班底確保大家安全，其實講危險，我是覺得安全的，如果不安全我不會這樣拍，開拍之前我們做了很多準備、試機位，是很有把握才會拍的。」

謝霆鋒亦提到會根據劇本、人物和角色設計定做場面：「我覺得動作和對白沒有差別，都是完整角色情緒，總不能說這個動作『型』就你用啦，是不行的。」提到劉雅瑟與謝霆鋒在戰火動作爆破戲中受傷的場口，謝霆鋒坦認心情很矛盾：「有這些爆破經驗，都要多得前輩給我機會去累積，這些總不能說想練習就練習，劉雅瑟很想做，我叫她一定要跟著我，因為爆破場口要顧及路線、安全，真的不容易，我都想給演員去累積（經驗）。」

邱禮濤直言將動作指導交給謝霆鋒，是因為對方對動作電影的熱情：「我們都合作過好幾次，他10多歲時在片場，對很多事情很好奇，拍《順流逆流》時我們談著某一場戲，他鼓起勇氣跟徐克導演說，要試試看那樣做，那個場口他做得很好。」邱禮濤指：「我們拍戲一定要找有熱情的，與其求一個人去做，不如跟一個很想做的人合作。」 謝霆鋒也笑言，拍完《海關戰線》後，很想自己有分身超能力：「我在水裏面打，但我又很想導演喊Cut後去看回放，但我沒可能浮上來又跑回水中，分身應該是一個很好的Power。」

提到未來最想挑戰的動作場面，他靈機一觸說：「如果可以爬Twin Tower（雙子塔），我一定來拍！」謝霆鋒謂當年看辛康納利到大馬拍《偷天陷阱》挑戰爬雙子塔時，覺得對方很大膽：「如果大馬政府給我做，我一定做！」

問到接下來會否有更多機會參與武術指導的崗位，謝霆鋒表示過往電影他都有參與動作設計、剪接等後期，這次在《海關戰線》則是首次掛名，但實際上的工作和以往沒有太大分別，他也透露拍完《海關戰線》後，也接著在新片《怒火漫延》中擔任動作指導的崗位，與「歌神」張學友合作後，下一個就跟劉德華「對打」，他更表示自己為《海關戰線》操練的冰塊腹肌，去到新戲身材更加「升級」，但又笑言：「現在沒Keep了。」

這次謝霆鋒旋風式登陸大馬宣傳，要舉辦公開見面會與粉絲相聚，相隔6年再度來馬，吸引逾2000名影迷來到現場，當謝霆鋒和邱禮濤登場時，粉絲更狂喊「霆鋒」，希望吸引偶像注意。大會更特別安排幸運粉絲來個「告白大會」，讓粉絲跟霆鋒直接對話。一名女粉絲指看到謝霆鋒在《海關戰線》中搏命演出都替他心疼，囑咐他「要多疼愛自己」，謝霆鋒也派定心丸說：「我都會盡量（疼自己）啦，都是在很安全之下才拍的。」

一位支持謝霆鋒25年的鐵粉，更興奮說：「我終於能跟你說話，我可以跟你合照嗎？」謝霆鋒原本想講「下次」，但看到台下粉絲「群情洶湧」，他講了一句「不如就今次啦」後，就直接衝下台；然後有粉絲要求握手，他見狀仍然滿足對方要求。

全場粉絲也叫他快來開演唱會，謝霆鋒也笑說：「盡快啦！」謝霆鋒在見面會上，也提到很開心與「歌神」張學友合作，更為對方度身訂做主題曲《很遠的地方》：「可以合作已經很難得，可以寫一首歌給他更難得。」而他表示2人不會合唱，自己也沒打算唱，但就透露想跟張學友演喜劇。

（即時娛樂）