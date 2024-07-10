反黑英雄｜張頴康拍劇傷膝 慘遭水刑 難忘拍追賊戲釀意外 (16:20)

黃俊豪在劇中遭活埋，他被人強行拋入深泥坑外，還被「兜口兜面」掟撥沙石。（大會提供）

張頴康在劇中被打至雙膝跪地，搞到變傷膝。（大會提供）

警匪劇《反黑英雄》昨晚（9日）一集焦點場口，落在PTU沙展蘇國威（張頴康飾）及毒品調查科盧宏傑（黃俊豪飾），遭販毒集團阿頭「太子」（謝可逸飾）施以酷刑的場口。

張頴康在劇中被打至雙膝跪地，談到拍攝情況，他表示由於拍攝時只顧投入角色，完全不知道痛，拍完回家才驚覺雙膝瘀傷：「我只要一埋到位就真係唔識收，你話要跪就一嘢跪落去，拍嘅時候唔覺痛，但返到屋企就發現有少少撞瘀。拍戲咁多年都經常有呢啲情况，因為一埋到位淨係知道想做好個效果，演起上嚟會幾忘我，我太太（麥雅緻）咁多年都見慣，就係我無端端返到去呢度又瘀嗰度又瘀，又會損咗一撻咁。」

談到「水刑」場口，張頴康表示環境衛生問題，比起在水中張大雙眼拍攝難度更高，並感激工作人員貼心安排：「當時拍嗰場戲嘅環境相對衛生係冇咁好，因為始終係黑社會執行私刑地方，正路都係又爛又舊。我記得當時嗰個浴缸拍之前都幾唔乾淨嘅，但劇組好好，知道我要浸個頭落去，都盡量清潔乾淨個浴缸畀我拍，同埋預備啲乾淨食用水畀我浸落去。」頴康續指所有水中特寫鏡頭，都是另外安排在乾淨的大魚缸中拍攝。

張頴康又指最難忘有場後巷追賊戲，因遭障礙物絆倒，導致手指尾至今未能伸直：「我記得場戲係舊年冬天拍，到𠵱家我隻手指尾都未伸得直，仲係拗拗哋，但因為唔影響拍戲我都冇理佢。」

黃俊豪在劇中遭活埋，他被人強行拋入深泥坑外，還被「兜口兜面」掟撥沙石，全程眼睛未有睜開。黃俊豪事後透露「跌坑」一幕，因為安全問題，由替身代為上陣，其他場口由他親身上陣，他說：「撥埋嚟嗰啲全部真沙，拍時導演叫我擰埋一邊，因為都驚眼耳口鼻都係沙，但我覺得喺被蒙住眼情况下，又就嚟死，個角色應該都唔會理咁多嘢，我覺得（硬食）好似真啲，所以我都照做，當然之後係有排清潔嘅，但當時場地冇冲涼地方，都只能拎住條毛巾係咁洗。」

（即時娛樂）