梁釗峰拍新歌MV遇狂風暴雨 心痛同事奮力保護自己 (17:11)

陪伴釗峰拍攝MV的，就是一隻小狗，他們一拍即合，玩得很開心。（大會提供）

拍攝當日3度遇上黃雨極端天氣，狂風暴雨下拍攝被腰斬，最令釗峰心痛的是，眼見同事全身濕透，卻依然奮力保護自己。（大會提供）

「山系歌手」梁釗峰因跑山經常走入大自然，今次他走入元朗農莊，拍攝新歌《致陪伴我的》MV。拍攝當日3度遇上黃雨極端天氣，狂風暴雨下拍攝被腰斬，最令釗峰心痛的是眼見同事全身濕透，卻依然奮力保護自己，以及攝影器材的畫面。他坦言經歷過後，陪伴自己的人變得更重要，他說：「有一班戰友撐住自己，會用心、用歌曲去多謝佢哋。」

《致陪伴我的》講述單純的陪伴，對象可以是親人、朋友又或是鄰居，而陪伴釗峰拍攝MV的，就是一隻小狗。他們一拍即合，玩得很開心，小狗興奮得不斷親吻釗峰。釗峰表示MV導演吳詠琪想帶出，即使只有小狗陪伴露營，他也不會感到孤單。他說：「平時好多人陪伴住我，帶住富足心態，自己感受大自然。鏡頭前得我同狗仔，但鏡頭後有好多人陪住我，佢哋餵緊蚊，為呢件事付出好多。心存感恩，感激陪伴。」

拍攝當日天氣不穩，製作團隊把握時間拍攝釗峰駕車以及與狗狗露營戲分，其間已不時下雨及行雷閃電，阻礙拍攝進度；接近黃昏時，突然刮起狂風暴雨，更將團隊設置的巨型帳篷、雨傘全部吹倒，器材、拍攝道具散落一地，一片混亂，工作人員不惜冒雨留守現場，奮力保護器材。

被安排上車等待的釗峰憂心忡忡，他說：「好大風、好大雨，同事全部喺晒出面，我就喺架車度避雨，好灰，因為佢哋要撳住啲遮，全部人濕晒。」他自責表示：「我好想救佢哋，點解我唔揸7人車！都唔知場雨落幾耐，同埋啲機器唔知點算。」

拍攝腰斬後，釗峰得知同事陸續安全離開現場，才稍微放心說：「個MV拍唔到唔緊要，可以補錄，但就好唔開心、好唔好意思。同事為咗保護器材淋雨，全部濕晒，我又愛莫能助幫唔到啲咩。但佢哋好正面，有啲仲喺度Chill，我覺得我啲同事好勁。」

他續說：「我髮型師唯一敲窗唔係上車，係問電話同電子產品可唔可以擺喺我度，我話梗係可以啦！」釗峰事後在Ig限時動態形容當時情况儼如十號風球，他感激所有疼惜自己同事以及MV手足：「辛苦晒，有你哋我應該係幾生修到。」

MV拍攝第二日，主力拍攝他與山和水畫面。當日陽光普照，氣溫更高達34度，酷熱天氣下戶外拍攝，釗峰開心說：「上次大風大雨得好緊要，心入面唔舒服咗好多日。慶幸今日放晴，多謝天公，真係要感恩！」釗峰身穿的T恤有少許污漬，他解釋是第一日拍攝時，狗狗留下的腳印，連戲之餘亦令整件事更貼近「自然」主題。

完成「遺憾與遺憾之間的一切」企劃後，釗峰一直希望做一首舒服、輕鬆的歌曲。他說：「我做到啦！新歌不論把聲、心態，歌帶出嘅信息都好輕鬆。」新歌宣傳照上「致陪伴我的」5個字，是出自釗峰手筆，他笑指畫功向來「出色」，亦試過於MV中執筆，卻被同事直斥其醜。

（即時娛樂）