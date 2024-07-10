男子組合OneUp樂壇搶灘 Bronny迷Yanny Oscar冧雲浩影 (17:02)

《全民造星V》去年落幕，中英混血兒Bronny賀邦與Oscar方智弘，宣布以2人男子組合「OneUp」正式出道，他們首支派台歌《Ten Outta Ten》亦剛推出，為進軍樂壇打響頭炮！新歌以愛情為主題，講述男方對女方愛得極致，現實中，2人同樣曾經愛得真摯，不過提到心中女神，Bronny直言曾為Yanny陳穎欣著迷，沉醉做追星族！

兩位型男Bronny和Oscar在新歌MV中，化身深情王子，義無反顧地去愛及守護MV女主角，拍攝期間雖然時晴時雨，但無損他們亢奮心情，其中一幕，導演要求2人到6米高「懸崖」取景時，Bronny嚇得舉手投降，Bronny指：「導演話要企邊啲，我即刻舉手話搞唔掂，我畏高，坐喺度都感受到高度，何况要企高，之後導演話OK，Oscar頂替，希望嚟緊所有工作，有關高嘅嘢都由Oscar做。」

新歌以愛情為主題，Oscar自爆初戀亦曾好像歌曲故事般，不顧一切地愛對方：「故事好切合我嘅初戀，對對方係一見鍾情，無論對方做咩，自己會義無反顧去愛。」說到2人心目中的Dream Girl，Bronny喜歡本地女仔，喜歡性格表裏一致、儍大姐感覺：「以前我好鍾意Yanny，曾經沉迷過追星，對佢有啲鍾情。」Oscar笑言雲浩影令他心動，大讚對方歌聲悅耳，加上可愛笑容，令他驚嘆。

對於OneUp誕生，Bronny和Oscar要呈現「新」一面給樂迷，Bronny說：「想呈現我哋嘅音樂類型，喺香港嚟講，相對較少將Hip Hop、Rap放於主流音樂，好少每首歌都有Hip Hop元素，但我哋由今首歌到將來歌曲，都會有Rap，而Rap嘅設計會由我負責及親自寫。」

Oscar盼大眾見證進步，他說：「《造星V》嗰時自己好冇自信，喺台上攞住支咪都好驚，自從組成OneUp後，有學唱歌、學樂理，仲有苦練結他，自己係好鍾意音樂，好想有全新舞台演出畀大家睇。」

（即時娛樂）