島嶼協奏曲｜Stanley認跟女友曾有拗撬 以和為貴解決問題 (20:02)

Stanley表示如跟女友嗌交，大多數以「多一事不如少一事」方式處理，盡量以和為貴。（鍾偉茵攝/資料圖片）

島嶼協奏曲｜Stanley認跟女友曾有拗撬 以和為貴解決問題

被視為MIRROR隊中演技擔當的邱士縉（Stanley），去年飛台灣逗留個多月拍攝ViuTV劇集《島嶼協奏曲》。劇中Stanley與毛曄穎（Wing）演夫妻，聯同另外2位主角鄧麗欣（Stephy）及何洛瑤（Sica），闡述香港人在台灣生活的故事。

故事主力圍繞3位背景不同的女生，各自有出走離港原因，希望在台灣展開新生活，其間遇上的人與事，讓她們帶來不一樣的經歷和衝擊，使她們對人生有新領悟。

Stanley與劇中演太太的Wing，因為生活、生意、生育理念上有分歧而產生磨擦，面對婚姻、事業和人生重大考驗。劇中描寫夫妻婚後多年感情轉淡且帶有不滿，Stanley坦言現實中與拍拖多年的女友李炘頤（Alina），間中亦意見不合出現拗撬，大多數以「多一事不如少一事」方式處理，盡量以和為貴。

Stanley表示並非每次都由他先開口認低威，但肯定很快雨過天晴：「我性格都有少少倔強，當好嬲時未必肯先認低威。不過，大家盡量不會將不開心的事帶過夜，不會留在心中積存。」

演潛水教練的Wing表示，她與Stanley在水底有拖手場面。本身擁有初級潛水牌的Stanley，第一次拍潛水戲，覺得在水底不受水流影響，能固定位置拍攝是一種考驗，同時亦沒有機會讓他騷肌。

他說：「我為劇集配音時，重看當時的自己，好想問何解塊面好圓身形又肥？間中有看台劇，為了角色更生活化貼近當地人，我刻意亂說一通講半鹹不淡的台語，導演照樣收貨，感覺幾好玩。」

（即時娛樂）