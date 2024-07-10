島嶼協奏曲｜鄧麗欣演曖昧同性親暱戲唔尷尬 Sica對台男讚不絕口 (21:05)

鄧麗欣承認自己有心結，明白有時未必解得開，便由它藏在心裏；Sica首次挑戰演媽媽角色，事前做定功課。（鍾偉茵攝）

鄧麗欣（Stephy）在ViuTV劇集《島嶼協奏曲》，演一位由香港到台灣教美術的老師Yvonne。由於不獲校方續約而很擔心「無得留低」，於是用千方百計包括借「依親」和「讀書」理由，盼有機會留下來。可是，Yvonne不獲親人理解與支持，加上個人自尊心問題，令她頓生矛盾又糾結。

Stephy承認自己有心結，明白有時未必解得開，便由它藏在心裏：「好彩我好善忘，不開心的事很快就可以忘記。例如舊同學聊起一些他們覺的得很深刻往事，我竟然完全記不起，被取笑失憶！自問記憶力不夠，想記仇亦記不到。」

劇中她與台灣女演員江宜蓉飾演的雨姍，有段曖昧同性關係，兩人有一幕親暱戲，鏡頭前險親嘴，演出時沒有尷尬。她說：「我好快就與江宜蓉熟落，那場曖昧戲大家差點忍不住笑，感受幾特別，應該好值得留意，現實中未試過有同性向我表白。」

Stephy今次跟劇中多位台灣演員和製作團隊合作，雖然拍攝初期不習慣當地人較慢的工作節奏，逐漸適應反而感覺幾舒服。Stephy很喜歡台灣，但暫時不考慮要移民，亦間接導致她與邱勝翊（王子）3年異地戀情結束。

Stephy解釋：「當時感覺香港與台灣距離好近，拍拖時沒有想得太長遠，結果問題（異地戀）還是解決不到。」問現在會不會再接受異地戀？她續答：「Never Say Never！就算兩個人在一起幾愛對方都好，都需要有自己的生活圈子和空間。」

外形年輕的Sica演育有一名7歲兒子的失婚香港人，首次挑戰演媽媽角色，Sica事前做定功課，既閱讀書本又約一班年輕媽咪交流收集資料，大讚劇中演她兒子的小演員好乖又可愛，拍攝過程愉快。

Sica對台灣男士讚不絕口，覺得他們幽默搞笑。她與台灣演員曾少宗有感情線，合作初期只感對方很面熟，後來才想起對方拍過不少台劇：「曾少宗很細心，知我演出經驗不多，感謝他給予指導和支持。大家有場嘴戲，算是奉獻熒幕初吻，當時我好緊張有壓力，擔心演繹得不好，幸最後順利完成。」

（即時娛樂）