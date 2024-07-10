油天小六生受訪片段被洗版 「小薯茄」極速抽水 保錡讚小朋友心態好 (18:45)

2024年度升中派位昨天（9日）公布結果，在油麻地天主教小學（油天）的一段學生受訪片段爆紅兼洗版。片段中受訪的小六學生陳同學，獲派華仁書院，他在訪問中曾提到「讀書係我本分」﹑「辛苦談不上」，其間他背後兩位男同學露出「O嘴」錯愕表情，2人還互打眼色，片段火速在網上瘋傳。

網媒「小薯茄」火速抽水並由程人富﹑朱Mic等扮演3位男同學，程人富以「最佳員工」身分受訪，他說：「返咗呢份工由星期一返到星期日，一瞓醒就開工，其實我覺得我付出咁多，有呢份糧都係值得嘅。（過程你夠唔夠休息？）夠夠夠﹗（辛苦？）如果講辛苦我覺得真係談唔上，因為我返工係我本分嚟㗎嘛﹗」

ERROR成員吳保錡亦有轉發小六學生受訪片段，他寫道：「小朋友的心態其實很好，沒有奇蹟，只有累積。在他的訪問當中他說，他一星期補習五天，一放學就去所以有這個回報是當然的，就像我們跑步。一樣有些人一身專業裝備，卻沒有心練習。每天拍照放上網上平台炫耀。

有些人一些裝備也沒有，卻很有突破的心，每天默默耕耘地練習。這個小朋友這麼少已經明白了，只要享受了辛苦，把它變成興趣，就能夠得到進步。我是十分欣賞他的這一番說話，另外，警惕了自己辛苦又談不上，最重要做好自己的本分。Respect﹗」

（即時娛樂）