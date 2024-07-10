開心速遞｜古佩玲為企「C位」解畫 自嘲食物鏈底層 (19:27)

被指在MV企正「C位」疑似升呢的古佩玲解釋，MV拍攝鏡頭是從上而下，大家包圍主角劉丹，而且她的位置由公司安排。（鍾偉茵攝）

無綫處境劇《愛•回家之開心速遞》一班主演包括劉丹、羅樂林、滕麗名、單立文、呂慧儀、古佩玲、林淑敏、陳浚霆等，今天（10日）出席宣傳活動。他們介紹由姚焯菲（Chantel）主唱最新主題曲《這個家》，並分享拍攝片頭MV的花絮趣事與感受。

有報道指古佩玲企C位，疑配角升呢變主角，呂慧儀認為劉丹像校監，他才是企正中，大家都有份一齊在前、後、旁邊包圍他。

被指在MV企正「C位」疑似升呢的古佩玲解釋，MV拍攝鏡頭是從上而下，大家包圍主角劉丹，而且她的位置由公司安排，自嘲是食物鏈的底層。古佩玲強調不覺得自己上位，反而擔心其他事情，她說：「我已好努力練舞，最驚跟不上拍子累大家，最搞笑是周嘉洛跳Free style。」陳浚霆希望劇組加古佩玲戲份，兩人便可受惠。

呂慧儀患感冒導致聲音沙啞，提到今年初步入圍港姐郭恩程，被揭「食兩家茶禮」事件，分別遭ACE娛樂與無綫發聲明譴責，有關事件已交由法律部門處理。

曾奪港姐季軍的呂慧儀表示，未參選前亦與模特兒公司簽合約，但當決定參選便先與模特兒公司解約，她認為合約條款不算太辣：「前公司老闆好好，又很支持我，是對方鼓勵我參選，更答允如果比賽落敗，可以再跟我重新簽約。其實參選視乎個人做法，除付出個人努力，也要尊重比賽規則，要知魚與熊掌兩者不能兼得。簽合約是保障雙方，畢竟參選就成為準港姐，需要承擔公司形象，如獲選更是代表香港出外比賽，因此最好先做好準備才參賽。」

（即時娛樂）