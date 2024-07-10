《父子情》4K數碼修復版 主角朱虹鄭裕德40年後重聚 (21:58)

康樂及文化事務署（康文署）香港電影資料館（資料館）主辦的「影以載道——銀都作品回顧」日前於香港文化中心大劇院舉行開幕典禮，邀請開幕電影《父子情》（1981）中飾演母親的朱虹，以及飾演兒子的Peter（鄭裕德/鄭裕柯）出席。兩位主角久未露面，朱虹姐在拍畢《父子情》後沒有再接拍任何電影，而Peter更在完成《父子情》後赴外國讀書，沒有繼續參與電影工作。

今次《父子情》（4K數碼修復版）放映吸引阮兆輝、馮素波、冼杞然及張同祖等到場支持。資料館不單挑選16齣反映中華文化的銀都作品，更參考戲中的戲院場景，在放映當晚的大劇院外佈置一處舊式戲院大堂的「不日放映」櫥窗，展示當年《父子情》上映時的電影本事、電檢證及劇照。資料館特意搜羅一座懷舊戲院磅重機，讓大家重溫1980年代香港戲院的珍貴回憶，觀眾入場前紛紛在這些打咭位拍照留念。

康樂及文化事務署署長劉明光在開幕典禮致辭表示：「今次活動是首屆《中華文化節》亮點節目之一，銀都所製作的影片主要反映一般華人的現實處境和人情冷暖，刻劃不同年代的民生百態和社會風貌，當中亦可窺探傳統中華文化如何隨時代演變。」劉署長同時公布好消息：「《父子情》（1981）、《敗家仔》（1952）、《彩蝶雙飛》（1959）、《家家戶戶》（1954）、《故園春夢》（1964）、《金鷹》（1964） 、《碧水寒山奪命金》（1980）、《書劍恩仇錄》（1987）、《人在紐約》（1990）和《籠民》（1992）等電影門票已全部售罄，餘下場次只剩餘少量門票。」劉署長隨後致送由著名書法家馮兆華先生（華戈）以今次節目為靈感而創作的墨寶給銀都機構有限公司總經理丁凱先生，答謝銀都機構對節目的大力支持，免費授權資料館播放電影，同時捐贈整個片庫給資料館，為保存香港電影文化作出重大貢獻。

開幕典禮《父子情》演員朱虹姐和鄭裕德與劉署長及丁凱在台上合照留念。司儀邀請兩位演員分享當年拍攝《父子情》的感受，朱虹姐笑說：「我請咗Peter做我代言人，我連代言費都畀咗，所以佢要講埋我嗰份。」Peter緊接說：「媽咪叫到冇辦法啦，我感受都好深，因為呢套電影對我嚟講可以話係一個遺憾，點解咁講呢？因為係拍完電影之後，我就要離開香港去外國留學，始終冇機會喺大銀幕睇呢套電影，而家過咗成40年，終於有機會睇到，仲係4K修復版，覺得好特別，而且仲可以同廣大嘅朋友一齊共聚一堂，我感受好有意義。」司儀問到拍攝點滴，Peter說：「好似呢排天氣咁，嗰陣時都經過咁嘅天氣，都係好熱好辛苦，呢個係其中一種經歷，拍完電影之後覺得好滿足，覺得完成咗一件事，對我人生嚟講都係一個好特別嘅過程，呢件事我會Keep In Memory。」朱虹姐憶述：「最難忘的事是導演方育平沒有太多劇本，很多時也是即場才想出來，但又沒有對白，只是叫我們自己講，方育平便接著拍，而我們的習慣是熟讀了劇本才拍攝。」

（即時娛樂）