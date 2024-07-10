新歌《TOXIC！》MV挑戰力量型舞步 李駿傑靠聽歌面對負評 (23:03)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）最新跳唱作品《TOXIC！》由Kyle Wong、Jonathan Chan及T-Ma作曲，Oscar填詞，這次是繼《獨角獸之戀》後，再次找來Oscar填詞，但原來Jeremy最初是很想找Oscar填快歌的，但因為《獨角獸之戀》也很適合由Oscar操刀，才「搶先一步」先有慢歌作品上的合作，然後再有今次這首Jeremy覺得偏向K-pop、比《Fever》多了一種力量在其中的《TOXIC！》。

《TOXIC！》將一些惡意評論比喻作毒藥，人們有時明知會痛，卻總是不必要地拿自己來受罪，不過只要了解到，毒藥無形，解毒劑都同樣無狀，解開心結，一切都變得輕鬆自在。Jeremy檢視過去的自己說：「我以前好care人哋講啲乜嘢，所以當我好take care呢啲嘢嘅時候，慢慢變成一個慢性毒藥，慢慢侵蝕自己心靈，所以以前嘅自己係一個好冇自信嘅人，但而家學識如何去排除呢啲毒素，所以呢首歌想話畀大家知，要分辨周圍嘅毒素，唔好畀負面能量影響。」

Jeremy向來予人溫柔、平靜、冇脾氣的感覺，面對網上一些惡意批評，他很快便會忘記得一乾二淨。他說：「好多唔開心嘅嘢，一瞓醒就唔記得，冇一個會令我嬲到記佢一世，但如果當時見到好嬲，可能係鬧屋企人，呢啲係會好嬲。」那麼，當他好嬲的時候，他又怎樣抒發情緒？Jeremy表示他會以一貫的平靜態度對待：「嬲會盡量忍，如果好嬲好唔開心，我會聽我自己鍾意歌手嘅歌，聽啲開心歌去洗滌自己心靈。」

繼《You First》、《Fever》及《獨角獸之戀》後，Jeremy再次飛到台灣拍攝MV，而且同樣邀請了Borry執導。Borry特別到在MV中show了一些具攻擊性的字句，直截了當讓大家親身體驗讀到這些惡意批評的感受，不過Jeremy強調：「唔係所有都喺我身上發生過，唔使擔心。」

早前Jeremy在香港出席活動時展現一頭駁髮，其實是特別為這次《TOXIC！》而設計的髮型。Jeremy介紹道：「MV最後一套衫，以戰神形象呈現，好似戰神要長頭髮會有氣勢啲，好似可以畀啲新鮮感大家。自己都好想試下如果頭髮再長啲會係點呢，所以今次藉住呢個機會去試一試，我自己都好鍾意呢個長髮造型！」而為了這些《TOXIC！》的跳舞部份，Jeremy找來木炭老師編舞。Jeremy說：「其實我係問邱鋒澤，五堅情平時係用開乜嘢排舞老師，邱鋒澤就推介咗木炭老師。今次嘅舞蹈比我以往solo嘅舞難，係最難嘅一隻舞，好講求力量同控制，呢啲都係我嘅弱項，但木炭老師編舞之前有做research，睇過我之前一啲表演，佢覺得今次編排希望可以幫我呈現到比較strong嘅一面畀大家睇到。」

在一年多的時間，Jeremy已經3度到訪台灣拍MV，為何他對台灣如此情有獨鍾？Jeremy笑言：「一來台灣食物好好食，可以拎公費去旅行！另外之前同Borry合作開，嗰時都覺得佢拍快歌拍得幾好，所以今次出快歌第一時間就諗起再搵佢合作，因為我相信經過過去嘅磨合，會有更好嘅火花。」經常到訪台灣，可有想過之後推出國語歌，或者邀請台灣藝人合作？Jeremy坦言：「我都想啊！係一個唔同方向嘅發展，同台灣歌手crossover係一件好正嘅事情，因為每次同唔同歌手合作係一次好好學習機會。之前見Edan同邱鋒澤合作，覺得成件事好正好有火花。其實同Edan去睇五堅情演唱會時，都有同小賴講話我哋可以試下合作喎，佢都話：『可以呀，來呀！』所以如果畀我揀嘅話，我同佢都係行妖啲嘅跳唱路線，如果夾就會可以好快夾到一齊，呢個係好想嘅一件事。」

（即時娛樂）