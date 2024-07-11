蔡思韵留台3個月拍新戲 望男友劉俊謙入圍金鐘獎 (13:56)

蔡思韵（Cecilia）昨天（10日）在台灣出席活動時宣布月底將在台灣逗留至10月，拍攝短片和恐怖類型電影，她在兩部戲中均飾演人妻，還要升格當人母，體驗從無到有的懷孕過程，近日為此揣摩即將懷孕生小孩的心情。她說︰「我為準備角色看了《咒》、《紅衣小女孩》系列的台灣驚悚作品。我其實超怕恐怖片，真的太害怕，都把聲音關起來！」

憑《小曉》入圍台北電影獎的男友劉俊謙失落最佳男配角，Cecilia說沒有特別安慰男友，因為很多人都有傳訊息給他，她也都在旁同步接收。Cecilia又透露劉俊謙早已準備好得獎感言，感言中誰都感謝了，就是沒有感謝她。她希望男友在影集《此時此刻》的窩心演出有機會入圍金鐘獎，因為他在戲中作出了很大的犧牲。劉俊謙在《此時此刻》中有場僅遮蓋重要部位的全裸戲。

談到近日有份演出的Netflix影集《誰是被害者2》，Cecilia在戲中被兇手挖眼球的情節很駭人，她說︰「我也有追劇，特效太厲害，我自己看了也覺得很可怕。我個人是覺得導演偏心，因為俊謙的死相太帥了，我的很可怕，但又覺得自己贏了，有成功嚇到人。」不少觀眾希望看到他們合作拍戲，Cecilia表示：「還是要等適當機會，觀眾都知道我們是情侶關係，不希望觀眾出戲，想要服務故事還是要讓角色有距離，如果有適合的劇本，可以幫助到戲本身是可以的。」

（即時娛樂）