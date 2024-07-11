巴黎奧運潮什麼｜梁芷珮爭住保育園觀賞豹房與丈夫鬧交 (14:18)

梁芷珮（Christy）和「奧運之星」鄭衍峰主持的《巴黎奧運潮什麼》今晚（11日）首播，Christy今次飛到巴黎及周邊城市，玩轉奧運場館附近景點，搜羅法國食、買、玩資訊；鄭衍峰則主力探索奧運及殘奧主題展覽館，向觀眾介紹奧運資訊。兩人在首集參觀位於巴黎鐵塔旁、佔地萬呎以奧運與城市文化為主題的展覽館，館內除有介紹2024巴黎奧運與殘奧新項目，包括霹靂舞、衝浪及運動攀岩等，還有奧運必買手信 - 吉祥物Phryge（弗里吉）的紀念品及應屆奧運襟章。

為配合巴黎奧運「綠色」環保主題，Christy透露大會將巴黎95%現有場館翻新成比賽場地，減少機建資源消耗，包括將超過120年歷史的巴黎大皇宮翻新成跆拳道和劍擊比賽場館。鄭衍峰從外觀感受其宏偉典雅氣派的同時，還呼籲大家支持港隊代表江旻憓和「香港劍神」張家朗。節目又透露，巴黎奧運的馬拉松路線別具心思，除以巴黎市政廳廣場為起點，並途經不同名勝古蹟包括羅浮宮、國家博物館、及凡爾賽宮等，相關路線更是1789年由女性發起的爭取自由主義及政治改革的凡爾賽遊行的路線。

Christy走訪了奧運足球迷必訪的波爾多、法國東南部Saint-Étienne探索好玩好食地方，除深入新波爾多體育場（Matmut Atlantique）體驗從球員通道踏出賽場的感受，還到訪位於波爾多市中心的保育動物園，體驗與虎豹一同開餐兼睡覺的特別時刻。Christy特別推介了園內適合一家大細入住的複式客房住宿，住客只需隔着玻璃便能觀賞到白老虎和美洲豹，Christy更因爭瞓「豹房」與攝影師老公吵架。Christy之後又以39歐元（330港幣），在主打自家農場直送的美食廣場內大歎巨型牛扒、炸薯條及白酒。

明晚（12日）播出的第2集，Christy到訪波爾多一個古老特級葡萄園酒莊，DIY屬於自己的古早味紅酒，兼入住足足有770年歷史、有「浪漫之房」稱號的城堡豪華客房。Christy還參觀了近年成為重要景點之一的葡萄酒博物館，該所博物館花費達8000多萬歐元建築費打造，無論醒酒器的特色外型設計，或是酒窖手信店均是大熱打卡位。

（即時娛樂）