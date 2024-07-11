猜猜我是誰｜劉丹曾參選立法會 滕麗名爆仍熱心公益 (17:30)

方東昇及黃曉瑩炮製的無綫首個跨平台新聞通識遊戲《猜猜我是誰》，昨晚（10日）一集的主角是劉丹（丹爺）。原來丹爺的真名是劉慶基，他過往積極參與社會事務，曾促請政府出招救樓市，參加「菲律賓人質事件」遊行，又到蘭桂坊呼籲不要酒後駕駛。2000年，本身是西貢委任區議員的丹爺更代表自由黨挑戰立法會直選，他一度暫停演藝事業，瞓身拉票。節目播出丹爺當年熱心參與社會事務、從政及拉票的片段，當中以食住深入民心的「叉燒炳」角色、與太太及兒子劉愷威公布「叉燒政綱」一幕最令人印象深刻。新一集的《猜猜我是誰》問題在社交網貼出不久，已有不少網民估中答案是劉丹。

《愛‧回家之開心速遞》的呂慧儀、滕麗名、單立文、古佩玲、林淑敏及歐瑞偉，先後接受對丹爺熟悉度的測試。滕麗名、林淑敏及歐瑞偉得知丹爺的真名後十分驚訝，但眾人都記得丹爺的從政史，大部分人一口答中丹爺當年是西貢區議員。 7人當中，只有年紀最輕的古佩玲對丹爺參選往事零印象。玩完一輪猜題遊戲後，大家一致認為24年前的丹爺與現年80歲的丹爺一樣有型。古佩玲說：「我覺得丹爺冇老過。」單立文則一貫搞笑作風謂：「以前靚仔啲，依家就更加靚仔。」

眾人又異口同聲指丹爺具備從政特質，包括有正義感、關心社會、熱心公益及樂於助人。古佩玲透露︰「丹爺好溫柔，好關心人。因為我比較新，我有啲位有時會好驚，丹爺經常見到我會問『你點呀』，然後就會攬住我，畀到我好溫暖、好有力量嘅感覺。」滕麗名爆丹爺依然活躍於慈善活動︰「阿爸依家都仲有幫藝人高爾夫球會做嘢㗎。」丹爺透露現在偶爾參與敬老活動，希望將來參與更多社會事務。

節目亦播出丹爺演《上海灘》馮敬堯、《射鵰英雄傳》系列及《神鵰俠侶》的洪七公、《真情》叉燒炳，以及他在2019年從薛家燕手上奪得「萬千光輝演藝人大獎」的片段。

（即時娛樂）