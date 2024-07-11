湯洛雯「造人」順其自然 否認息影 唔介意跟老公馬國明合作拍劇 (17:45)

湯洛雯（靚湯）今天（11日）到觀塘出席《潮玩狂熱運動會》活動，除了試玩街舞體感遊戲，又跟香港游泳運動員麥世霆互動，互相傳授羽毛球和游泳心得。身穿鬆身短裙配波鞋的靚湯孕味濃，她解釋只是配合玩運動，才棄穿高跟鞋，辦完婚禮後她准自己吃少許澱粉質，因而變肥少少，但她覺得沒所謂，不想迫自己瘦身影響情緒，只要健康就好，近期也有做瑜伽。

靚湯在社交平台分享跟老公馬國明外遊甜蜜相，她表示和馬明到峇里參與大學同學婚禮，是否努力造人中？她笑說：「又不用去到那裏都造人作為大前提，我們順其自然，又沒有太勤力，看天意啦，若果有的話，會跟大家說。」

提到老公被讚婚後變靚仔，靚湯笑稱可能老公望到自己變開心：「我都覺得他狀態好好，他飲食很清淡，有時不吃晚餐，只食早餐、午餐。（吃生蠔？）沒需要，他很健康，有時會跟我打羽毛球，亦有捉他去游水，但他不懂泳術，我教他游，但他似鐵造不停沉下去，可能對腳太長，變成我們似嬉水，怕人認出不好意思，就放棄了。」

老友朱千雪最近添丁，靚湯表示已經見過BB，非常精靈活潑，但自己不敢抱初生嬰兒。問到為何不順道向千雪取經？她說：「若果有BB先學啦，順其自然，現在學這些，不知自己有無，現在我已經比較高齡。」

靚湯指與馬明已有共識，將來有孩子會感謝天賜禮物，若然沒有孩子，都可以開心過二人世界，雙方沒有家庭壓力：「好似結婚的時候，家人有講兩句好好造人，之後就沒有再講，好多謝大家給空間我們，享受2人生活。」

靚湯又指婚後忙於工作，仍未有時間度蜜月，本來打算陪馬明到內地拍劇，遭對方婉拒，免她舟車勞頓，並提議稍後帶她飛布拉格拍劇，她笑說：「我未去過布拉格，會跟他去做他的助手，可能他當埋度蜜月，不過我一定不讓他那麼簡單過關，實捉他轉飛去意大利，之前影婚紗相去過法國、巴黎，都想去踏足歐洲地方。」

已經1年多沒拍劇的靚湯期待有新角色，但婚後被誤會息影，她說：「其實我沒說過息影，隨時可以拍劇，等公司安排，（介意跟老公合作？）我不介意，不知道他介不介意呢？」

（即時娛樂）