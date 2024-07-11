3年冇劇拍陷抑鬱暴食症低谷 劉溫馨爆拒續約無綫原因 (22:12)

劉溫馨表示過去幾年的工作量及收入斷崖式下跌，很多人都以為她早已離開無綫，不少粉絲亦追問她何時再拍劇。（劉永銳攝）

前港姐劉溫馨效力無綫10年，上月中滿約決定離巢，她坦言無綫雖然有找她商討續約事宜，但不能確保其工作量，有很多未知數。新人多，競爭大，她不想再被動下去，認為是時候外闖轉換新環境，享受自由身的生活，直至遇到好的經理人才再考慮簽約。

劉溫馨2013年選港姐得第4名，三甲為陳凱琳、蔡思貝及劉佩玥。10年來，劉溫馨多被派演小三、少婦和性感角色，直至在《白色強人II》演反派才突圍而出。不過，她表示過去幾年在疫情下跌入人生低潮，工作量及收入斷崖式下跌。她說︰「沒拍劇3年，只上綜藝節目，很多人問我是否仍是無綫藝員。粉絲問為何很久不見我拍劇，問我何時有新角色， 我答不出。」劉溫馨後來患上抑鬱症及暴食症︰「壓力大致內分泌失調，體重由53公斤升至63公斤，又肥又腫，朋友也不認得我，問我是否懷孕？一個人不開心，變肥了當然不靚，我也不想，被誤會吃很多又懶做運動，沒有自信，這是一個惡性循環。我之後慢慢調理身體，現在已康復了，體重55公斤，雖未能回到選美時的52公斤，但被讚靚過以前，可能心態很重要。」

她表示艱難時期要做兼職及靠家人經濟支援︰「做了藝員10年，仍未掙到第一桶金。疫情開始，我兼職做鋼琴老師和瑜伽班導師，收入變得穩定一點。」離巢不久，劉溫馨便有機會參與在馬來西亞拍攝的大型劇集《無懼》，她表示︰「我非常珍惜，這是一部男人為主的劇，女角不多，但我的角色都有大發揮，由前期與後期變化很大，所以最近都要下苦功去閱讀劇本，又上網看電影戲找靈感。」

《無懼》執行監製謝英偉推薦劉溫馨參演︰「她本身看似沒有殺傷力，今次找她演一個單純妹妹，周旋於苗僑偉、姜皓文與吳家樂感情之間，又會跟湯加文有段主僕關係，後來搖身一變老闆娘的角色，創作空間很大。」

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（即時娛樂）