《繁花》今晚大結局 王家衛操刀 27年前香港回歸片段曝光 (14:39)

無綫播映由王家衛執導及監製的劇集《繁花》今晚（12日）大結局，昨晚一集交代了各男女主角的結局。

寶總（胡歌飾）與強總（黃覺飾）在股壇之戰上兩敗俱傷，強總因挪用公款狙擊寶總失敗後鋃鐺入獄，寶總借麒麟會之手成功反撲，但被迫讓出手上所有股票，只換來位於浦東川沙的一片土地。汪小姐（唐嫣飾）跟魏總（鄭愷飾）在浦東陸家嘴經營外貿公司。李李（辛芷蕾飾）的已故情人A先生（胡歌分飾）登場，解釋了為何她對寶總的眼神帶一絲哀怨。李李最終變賣至真園，將所得款項為A先生還清債後到華南寺出家，以「該記住的我都會記住」回應了A先生的遺言「把該忘的都忘了」。

玲子（馬伊琍飾）選擇離開上海，到香港為「夜東京」開分店。她回應汪小姐說「沒有什麼東西是捨不得的」，代表她已放下寶總。寶總經此一役是否變回阿寶從此一蹶不振，及他跟汪小姐能否終成眷屬都是觀眾關心的問題，王家衛的故事只可意會，不在言傳，應了《繁花》提到的「不響」。劇情暗藏寶總會靠地產翻盤，他跟汪小姐一直保持聯絡，甚至有機會發展成情侶的玄機。

今晚大結局講述寶總應舊愛雪芝（杜鵑飾）十年之約來到香港，正好見證1997香港回歸的重要時刻，可惜雪芝已經離世。寶總講到「那晚無數人見證歷史，但原來與我約定的那個人，沒能看到這一幕」，而他亦將迎來新的時機、新的挑戰。劇中的97回歸片段是王家衛在27年前當晚拍攝，有維港兩岸煙花、蘭桂坊徹夜慶祝的人群及7月1日的報章，見證一個時代的誕生。

（即時娛樂）