反黑英雄｜陳山聰讚拍檔朱晨麗何沛珈 一個打得一個聰明 (16:56)

TVB劇集《反黑英雄》昨晚（11日）一集講述軒神（陳山聰飾）女友林冰（何沛珈飾）因一篇撰寫的報道惹禍，遭墨西哥販毒集團首領「獅子王」（莫浩峰飾）跟蹤兼襲擊。軒神在最危急關頭急找前任兼現時工作好拍擋Madam彭（朱晨麗飾）到現場幫忙，合力將獅子王制服。何沛珈在3分半鐘的打鬥戲中被叉頸、掹頭髮、拖行，遭打至面容扭曲；陳山聰及朱晨麗奮戰莫浩峰時亦打得十分出色。

首次拍打戲的何沛珈說︰「撞落書架、掹頭髮嗰啲位，我都盡量親身上陣，雖然痛，但見到效果好真實，所有嘢都值得。無論環境有幾污糟，我都可以零掙扎咁喺嗰度爬一日。好多謝監製畀呢個機會我，我都估唔到自己喺拍嘢時會忘記晒所有（衛生）框架。嗰日拍完，返到屋企先見到手指損咗、膝頭又瘀咗。」何沛珈感激陳山聰在她拍喊戲時給予不少力量：「我覺得場喊戲幾大挑戰，因為當日先收到劇本，去到真係要拍至同導演溝通好點樣完成呢場戲。好多謝山聰提我盡量放鬆，佢搭住我膊頭嗰吓，畀到好大力量我。」

陳山聰大讚兩位女拍檔表現出色︰「可能朱晨麗有跳舞底，我覺得佢打得好好，而且好快上手。年輕一代嘅演員好聰明，同我哋以前出嚟時蠢蠢鈍鈍差好遠，一講佢哋就明。何沛珈演出都算自然，絕對有潛質愈嚟愈好。」談到他拍攝劇中的動作場面時身手敏捷，陳山聰笑言全靠經驗：「真係咁多年經驗累積番嚟，同健身、跑步冇關係。」

（即時娛樂）