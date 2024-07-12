馮允謙匿埋為新歌填英文版詞 望未婚妻聽後有驚喜 (18:40)

馮允謙（Jay Fung）為新推出的歌曲《在愛面前投降》譜上英文歌詞，變成英文版的《Surrender to Love》。他早前特別為《Surrender to Love》拍攝Studio Live版，請來蘇道哲以鋼琴和Nic Tsui以結他伴奏。Jay表示作曲時已有此想法，但當時只是隨意填了一些英文字，直到旋律遇上陳詠謙，他填上中文歌詞，完整了意思。

他說︰「呢首歌係講一對情侶有拗撬嘅時候，有時嗌交嗌到忘記自己嘈緊乜，剩係記得要嘈、要拗贏。而我好願意輸畀另一半，因為我知道，喺呢一刻我輸咗，但係最終我係贏，因為我贏到你陪喺我身邊。陳詠謙嘅中文詞令我更確實呢首歌嘅主題，之後返屋企修改英文歌詞，由頭到尾我自己一個人寫晒。我依家好滿意，我困咗自己喺房間幾日無出街就係寫呢份歌詞，完成後第一個畀細佬睇，佢好驚喜，讚我有進步，鼓勵我繼續寫多啲詞。」

Jay表示未婚妻未聽過英文版，希望連同旋律製作成歌曲才給她聽。他說︰「我想畀佢驚喜，希望佢鍾意啦！希望佢好似我咁樣，喺我面前投降，唔好成日諗住贏我，因為一段關係，唔係在乎邊個贏邊個輸。呢首歌男、女朋友都好適合，每個人都要遷就對方，要為呢段關係承擔，有時唔止係講贏與輸，兩個人溝通得好更重要。我個人好冇所謂、好chill，成日都讓佢，佢又好習慣我讓佢，我又唔係好介意，因為就好似首歌咁講，在愛面前投降！」

（即時娛樂）