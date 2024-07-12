鋼琴演奏家張貝芝音樂會 林家謙被兄長點唱《冷戰》 (19:10)

張貝芝(Joyce Cheung)昨晚在香港大會堂音樂廳舉行《Once in a Blue Moon 》音樂會，邀請四位歌手衛蘭、岑寧兒、雲浩影及林家謙演繹多首重新編曲的經典流行歌曲，又把全新專輯《The Études》多首歌曲重新編曲。觀眾激讚不停叫Encore，Joyce感動得落淚。

音樂會全晚分為兩部份，前部份由Joyce聯同13位音樂家一同演釋《The Études》多首歌曲，而第二部份她則邀請了樂壇中的好朋友，衛蘭、岑寧兒、雲浩影及林家謙一同演釋重新編排的流行樂曲，當中林家謙首次選唱王菲的《冷戰》，令觀眾驚喜非常，而岑寧兒及衛蘭，雲浩影的靚聲，襯托Joyce的絕妙琴聲，也讓現場拍爛手掌，聽出耳油。

Joyce在台上透露四位歌手皆是她親自邀請，他們曾於音樂合作而成為好友：「今次呢個音樂會分咗上下兩part ，上半part 係Études，即係練習曲嘅意思，今次我係重新編曲演出。下半場，我就會同我啲嘉賓演繹好多大家耳熟能詳嘅歌曲，我同大家一樣都係咁興奮，希望各位好好享受。」

第一個出場的是雲浩影(Cloud)，Joyce形容她為靚聲女公主，不過，Cloud 就話自己於陳輝揚x女聲合唱演出中，初次見Joyce嘅時候，已經好鍾意Joyce，更指Joyce是她心目中的女神。林家謙今次特別揀選了王菲的《冷戰》演唱，Joyce問家謙為何揀這首歌時，他竟然說並非自己揀歌而是由他的哥哥揀，引來全場大笑。Joyce分享跟家 家謙首次合作感受：「應該係一個嘅音樂會上，本來你首歌係C major，你就話想變D flat major 升一度，我本身彈嘅時候係全部白鍵好開心，但就係咁全部要變黑鍵，OK fine.....但試完一輪，你話我都係要番C major 。」家謙忍不住自責太煩但已忘記了這件事。兩人隨後合唱兼四手聯彈演繹歌曲《特倫斯夢遊仙境》，Joyce首次開金口唱歌。最後Joyce 聯同Cloud、家謙與Yoyo跟全場歌迷合作演繹重新編曲的《Old MacDonald Had a Farm》作結。音樂會完場後她到音樂廳外跟數百歌迷見面又合照。

Joyce Cheung是香港鋼琴演奏家、作曲家及編曲家，活躍於香港爵士和流行音樂圈子，經常與世界各地的聽眾分享她的音樂。 在學時期,Joyce 考獲伯克利音樂學院入學獎學金, 主修電影配樂及流行音樂創作和製作，於 2014 年以 一級榮譽成績畢業,並於 2017 年取得伯克理音樂學院現代演奏碩士學位。 Joyce 於爵士音樂界演出經驗豐富。數到近期,在 2022 年自由爵士音樂節「Joyce Cheung & the Latin Experience」，她把耳熟能詳的流行音樂旋律變成拉丁爵士音樂，,並由她的 11 人大樂團演奏。2023 年更獲邀請到日本東京 Blue Note與知名歌手 Poppy Ajudha 一起演出 。

（即時娛樂）