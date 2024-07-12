入行3年出個人歌不覺遲 芯駖無意單飛︰COLLAR做得幾耐就幾耐 (20:47)

李芯駖早前推出首支單曲《SPYLING》，講述生活中每個人都像間諜 ，不想被人看穿心中想法而掩飾，有時因此而迷失，忘記初心及喜好，最後發覺做自己亦能獲大家接受。芯駖直言歌曲是其心聲，初入行時曾因什麼也不懂而收埋自己，更一度迷失。她說︰「最初不適應，受訪時不敢回答，連呼吸也不敢，怕說錯話惹人討厭；又會思考大眾想我是個如何形象的藝人，令自己愈來愈繃緊和不自在。COLLAR推出講述『I don't care』意思的團歌《idc》後，我才好一點，覺得不需介意太多，專注唱歌跳舞便可。其實我參加《全民造星IV》入行，粉絲已看見及接受我最真實一面，根本不需要掩飾。我決定做回自己開始，就完全放鬆了﹗」

COLLAR成軍第3年才推出個人歌曲，芯駖不覺得遲︰「時間剛剛好﹗我一直覺得自己在某些方面未達標，特別是唱歌﹗我的演出經驗不算多，沒沉浸式練習。我是歌手，起碼要達到某水平才能擁有個人歌曲。」芯駖直言唱歌不是其強項，因此要急起直追，跟3位老師學唱歌，希望能在短時間追回進度。她說︰「COLLAR演唱會上，我們各自有一首獨唱歌。我曾為此一天練唱歌7小時，沒飲水，聲線有少許沙啞，但聲帶肌肉因此變強壯。我才明白唱歌是要不停練習，聲線才變厚。」

芯駖與隊友每次完成工作都會檢討，她回憶在COLLAR首場演唱會上走了音，經歌唱老師提點後，第2場的表現已有改善。芯駖說︰「老師當晚讚我進步了很多，但有1、2個音仍聽得出很緊張，所以未來要學習放鬆。一緊張，平時練得幾好都是徒然。面對外界批評，我們很少不開心，反而自我要求高，會為演出時的甩漏和蝦碌不開心。」COLLAR各人性格不同，芯駖說她們很少吵架，有意見會直接說出來，解決了就沒事，不會放在心。香港的女團多數不長久，芯駖暫時無意單飛︰「COLLAR做得幾耐就幾耐，我們每個成員的風格也不同，但走在一起能有更多嘗試。我們有很多曲風未試，希望未來有不同風格的作品。」

唱歌之餘，芯駖亦希望有機會拍電影︰「我很喜歡看電影，每星期也看3、4部以上，不論戲種、新戲舊戲都看。我最近就在看《流氓醫生》，覺得很好看，對白又好笑，心想由我演的話會如何。想與誰合作？太多了，當然希望能與偶像周潤發、梁朝偉合作，我也有很多喜歡的女演員。有時看完電影，會幻想自己是該片的女主角。」如有機會重拍，芯駖希望能成為《色，戒》的女主角，但不接受全裸演出。她笑言︰「因此沒可能發生，我拍不到全裸鏡頭，無論在演技、歷練及身形上也應該處理不來。」

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（即時娛樂）