b.wing 個人美術集珍藏版 全球限量250套 附A仔figure (19:35)

香港藝術家b.wing的作品以親密而坦率的表達內心世界。她對藝術和廣闊視覺的重塑方法實踐包括繪畫、雕塑和在畫布上手工縫製。她童年時在學校黑板上亂塗亂畫的習慣，作為一種形式宣洩現在已經演變成用大膽的滴墨在展覽牆上書寫，展示了一種對圖形文字遊戲的敏銳感覺。b.wing最早的表達是她在作品中創作的標誌性角色A-boy 2006年的衛生紙。他的眼睛下面最初是作為 b.wing 逃避現實並陪伴她的一種方式而創建的孤獨的時候。此後，b.wing的個人成長與藝術發展體現在當她開始透過她與自己進行更誠實的對話時，她對 A-boy 的描繪標誌性人物。

近年來隨著生活的變化，她開始進一步發展水墨沉浸式裝置書法塗鴉與她深思熟慮的作品一起呈現。從香港到日本銀座、巴黎、再到阿布扎比舉行個人展覽，《I must confess, I still believe.》b.wing 個人美術集珍藏版，收錄5年來近百張珍貴畫作與幕後照片。展現創作者的個人成長與藝術發展及與自己誠實的對話。b.wing 今次個人美術集全球珍藏限定250套，畫作使用光啞油墨分配，突顯清晰度。3層高級花紋紙盒套1個，可隨意撕出屬於自己的封面。美術集將於第34屆香港書展期間首發，售價HK $580 ，附b.wing親筆簽名藏書票1張，還有A仔特別色figure 1隻。限量版外，另有普通版發行。

（即時娛樂）