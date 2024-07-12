鄭秀文化身女戰士為演唱會揭序幕：好多謝你哋冇選擇退飛 (22:49)

鄭秀文（Sammi）《You & Mi世界巡迴演唱會—香港站》今晚紅館揭開序幕，Sammi去年5月確診新冠病毒，康復後因出現聲沙、咳嗽，體力及聲線等後遺症，決定將演唱會延後。相隔一年13場演唱會重啟。鍾楚紅、甘比與女兒、蘇永康夫婦、劉天蘭與許鞍華等捧場。

演唱會晚上8時40分開始，Sammi變身AI女戰士，戴上錄色頭盔配上長馬尾，一身超緊身戰衣及7吋高踭鞋，坐機械人出場唱《朝聖》。由於鞋踭太高，Sammi要由舞蹈員幫手將她由機械人抱到舞台，她接著唱《發熱發亮》，配合煙花效果令氣氛更熾熱。她說：「你哋好，我係AI文，365日嘅等待，首先響度多謝你哋對我嘅包容，揸住張票呆等咗一年，好多謝你哋繼續冇選擇退飛，繼續支持我，所以你哋做咗人生裏邊一個好聰明嘅選擇，冇退飛，冇退飛會發生咩事呢？你哋將會睇到一個好精彩嘅演唱會，我籌備咗呢個演唱會用咗好長時間，係咪真係好靚㗎 ？我睇唔到自己係咪好靚？靠你哋啲聲話畀我聽有幾靚，其實我係郁唔到，著呢套衫只能硬住響中間，由得我硬住先啦！硬啲都好嘅，即係做人要企硬啲。」

Sammi又稱籌備這個演唱會這麼長時間，心情就好似一個待嫁的姑娘，如籌備婚禮每一個細節都要做到最好，來迎接她的新郎，而新郎就是台下歌迷。她說：「希望這360日的等待，對大家來講很值得，大家對我的期望，我一定會雙倍回報給大家，但雙倍不是講時間，不會唱到凌晨一點。」變裝穿上由品牌Windowsen設計師Sensen Lii李森森花上近1個月時間設計，採用水晶精心打造的歌衫，化身黃金王后唱出《我們的主題曲》。

（即時娛樂）