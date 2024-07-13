鄭秀文透露經理人郭啟華近况 嘉賓Serrini撐拐杖現身 (14:46)

鄭秀文（Sammi）昨晚（12日）舉行首場《You & Mi世界巡迴演唱會-香港站》，請來梁嘉茵（Serrini）擔任演出嘉賓。Serrini撐拐杖現身，Sammi表示Serrini因體重問題而有點腳患，但不打緊，因這個年代最重要是「真我」。她對Serrini笑言︰「說說話﹗你平日很癲，不要在這裏扮優雅﹗」Serrini自言當Sammi的首場個唱嘉賓很大壓力︰「Sammi是很Sexy的存在，我特別為她把《煞科》改編成Jazz版。」

Sammi去年因新冠病毒後遺症而將演唱會延至昨晚開鑼，她演出期間表示原想趁去年贏得金像影后獎後，在這個光輝時刻開騷，卻被新冠病毒打散了計劃。Sammi說︰「我以為會很快康復，但進度遠遠比我想像中慢，身體恢復亦遠遠比我想像中柔弱，於是我選擇暫時退下，休息了7個月。我相信凡事也有意旨，萬物有時，每件事當中也有美意。休息之後，我覺得能在這次演唱會表現出一個更好的自己。」

經理人郭啟華傳今年5月中風入院，一度要在深切治療部（ICU）留醫，幸病情後來已有好轉。Sammi演唱會尾聲透露了對方情况︰「相信大家也看到新聞，經理人約個半月前突然中風。我知道大家很關心他，我很想告訴大家一個好消息，他復元得很不錯，已回家休息，每天很努力練字及練習說話，進步神速。我每天和他溝通，他是一個充滿正能量及十分樂觀的人，還叫我樂觀地支持着，做好演唱會。」

（即時娛樂）