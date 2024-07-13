陳卓賢7場演唱會下周五開鑼 呼籲歌迷帶備小手巾入場 (15:22)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）的7場《IAN CHAN “TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》下星期五（19日）開鑼。隨着排練進入最後倒數階段，Ian透露演唱會以不同的眼淚為主題︰「喜怒哀樂，各方面嘅眼淚、情緒都會存在，歌曲安排都係圍繞住呢啲情緒，希望大家唔好帶任何前設入場，入場時投入當刻環境，唔好諗住入去之前要準備啲乜，要聽乜嘢歌做定功課，唔使，純粹享受當下。」他表示將透過演唱會曲目的編曲，帶給歌迷震撼感覺。Ian說︰「音樂班底陣容鼎盛，樂隊以外，亦有弦樂同管樂，所以好多歌。因應今次合作嘅音樂班底，歌曲會重新編曲同調整，相信會為大家帶來一次音樂盛宴體驗。我都會參與不同樂器演奏部分，大家敬請期待。」

除了演奏樂器，Ian也將在演唱會上一展舞技。他覺得跳舞已非最難處理的部分︰「我依家跳舞進步咗少少，冇咁大壓力，但今次會多咗唔同嘅嘢要兼顧，需要集中多啲。我喺以往某啲演出上只負責唱歌，但今次參與部分多咗，每樣嘢都要應付得好啲，專注啲。」Ian呼籲入場歌迷穿著舒適的衣服，最好帶備小手巾。他解釋︰「 可能大家會有啲感動嘅﹗唔係要迫到大家喊，而係希望大家體會到當中想表達嘅信息，然後聯想到自己生活上嘅事而有啲感受，純粹預備條手巾仔啦﹗」

（即時娛樂）