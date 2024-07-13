林子善獲黃子華教演喊戲心得 爆張家輝片場睇書極文靜 (16:31)

麥玲玲主持的《玲玲友情報》今晚（13日）播出新一集，請來林子善擔任節目嘉賓。子善的喊包形象近年深入民心，他透露曾被喊戲考起：「我以前拍喊戲超差，一定喊唔到，第一個指導我嘅人就係子華神（黃子華）。」子善說當年與子華合作《奸人堅》，子華知道他拍喊戲有困難後，親自傳授應付方法！除了子華，子善亦曾與張家輝合作電影《化骨龍與千年蟲》。他表示張家輝性格文靜， 更會在片場看書。子善說︰「當時諗住跟家輝學吓嘢，點知佢坐喺間房度睇書，原來佢好靜， 同佢講嘢係一句起兩句止。好多喜劇演員其實都係好文靜嘅人。」

子善自認是傳統男人，喜歡把所有事情攬上身，直到太太生女，才有無助感覺。他說：「睇我老婆生小朋友，痛到好似驅魔人咁。我以為自己咩都做到，但原來係乜嘢都做唔到。」子善自言在女兒出世後才開始眼淺：「個女出咗世之後，我個智慧就爆開咗，我哋每個人其實都係人哋嘅子女，我哋都係要好好愛惜每個人。」

談到在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「最佳男配角」，子善坦言事前沒想過得獎︰「我當日同一位高層擦身而過，佢行過咗之後行番轉頭同我講：『如果拎到獎，千祈唔好喊呀！』我平時同高層唔會接觸，當時覺得佢只係講吓啫。」對於自己得獎後在台上跪拜成為熱話，子善強調當時只是拜謝父母：「點解你可以嚟呢個世界？就係因為你父母。我哋中國人傳統就係叩拜，我好清楚咁話畀大家知，呢一跪其實係多謝父母﹗」「鐵馬家族」的鄭嘉穎近年常缺席聚會，子善為對方講公道說話，又分享兩人當年合作拍攝劇集《殭》的難忘事。

（即時娛樂）