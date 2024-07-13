姜麗文享受人妻生活 暫為演藝事業避孕 爸爸秦沛未催抱孫 (17:41)

姜麗文（Lesley）2022年在美國工作期間，與圈外丈夫柏豪在當地結婚，雙方家長疫情下只能透過互聯網見證。Lesley早前接受商台《星光背後》訪問談及此事時，表示2019年接受丈夫求婚後，原計劃翌年結婚，卻因為疫情一波三折。她說︰「爸爸（秦沛）話不如唔好咁快結婚，佢唔捨得。結婚前5日，婚禮因疫情取消，我喊咗好多日﹗當時係2月，香港1月爆Covid。」今年3月，Lesley與丈夫在港補辦小型婚宴。再次穿上4年前購入的婚紗，她表示︰「雖然已經結婚兩年，但著起放咗4年嘅婚紗，感覺好唔同，最難忘係斟茶畀爸爸，見到佢眼濕濕，我就忍唔住喊。」

Lesley表示婚後首年不習慣夫妻稱號︰「我第一年仲係好怕醜，完全唔慣畀人叫『老婆』。我過咗兩年至習慣，依家連電話來電都改咗唔係『柏豪』，而係『老公』。」談到生活上的轉變，她續說︰「我平靜咗好多，更鍾意留喺屋企，除咗做嘢之外都唔出街。唔知點解我好鍾意做家務，可能因為我媽咪係日本人，所以我都好鍾意呢種『老婆仔』嘅生活。我多數煮中菜，老公就煮西餐。」Lesley希望在生育一事上順其自然︰「未結婚時會想生，依家就唔想有太多壓力。我哋都因為事業而避孕，暫時唔會生小朋友，爸爸都無催。」

（即時娛樂）