單身菊梓喬恨嫁隨時閃婚 放養式教育下一代 自信是好媽媽 (18:32)

菊梓喬（Hana）早前在《第45屆十大中文金曲》獲頒「最佳中文唱片獎」，她近日接受HOY TV主播俞詠文訪問時說︰「真係好感激依家仲有人真金白銀買唱片，有時去世界各地登台，歌迷拎住大疊唱片畀我簽名，真係好感動﹗」談到早前轉投新公司，Hana表示新公司的班底是合作多年的舊同事，因此沒有不適應，非常放心。

Hana希望未來走浪漫搖滾的音樂風格︰「我都係循住呢個方向創作，一種好激昂、轟烈同好Rock嘅戀愛態度，唔要嗰種細水長流，淡淡然嘅愛情感覺﹗我嘅愛情觀都係咁，可能現實實現唔到，就希望將呢種幻想放入歌曲。」她自言已一把年紀，很期待愛情到來。Hana說︰「有對的人當然唔會錯過，而且依家冇藝人唔可以拍拖呢回事。我由細到大都習慣照顧人，但搵對象就希望搵到一個可以照顧我嘅人，會視我為掌上明珠，我想有小公主嘅感覺。如果搵到對的人，我唔排除閃婚。」

Hana在節目中進行小遊戲，透露最討厭吃辣，一吃辣就會煩躁、發脾氣、打人，甚至亂丟東西。她又說︰「我好喜歡𧨾自己開心，例如今日開工前會獎勵自己睇一套好鍾意嘅卡通片，當日心情就會變得非常好﹗我最嬲人哋駁嘴，可能我大家姐性格，人哋駁嘴，我會好嬲。可能我EQ低啦，但好肯定我會係個好媽媽。我會選擇以放養式來養育小朋友， 所以佢哋絕對唔會駁嘴，所有小朋友都好喜歡我。」

（即時娛樂）