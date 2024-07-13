邊佑錫發布會吸2000粉絲圍觀 唐詩詠沈月甘比大女齊追星 (20:58)

韓劇《背著善宰跑》男主角邊佑錫明天（14日）在亞洲國際博覽館舉行粉絲見面會，他今天在銅鑼灣某商場舉行發布會，吸引近2000粉絲圍觀，邱淑貞女兒沈月、唐詩詠、劉鑾雄與陳凱韻（甘比）的大女劉秀樺亦有現身。首次來港的邊佑錫以廣東話向現場人士問好，稱看見那麼多粉絲心情緊張和激動，期待明天出席見面會再見大家，及有機會品嘗港式點心及夜市小食。亞洲巡迴見面會接近尾聲，邊佑錫表示粉絲給他的愛與歡呼聲最難忘，希望明天也能跟粉絲度過幸福時刻，好好享受活動過程。

談到拍攝《背》劇的難忘事，他說：「有一幕講述我沖完涼出來，看到小率（金惠允飾）的場面最難忘。」他表示要投入角色不止靠熟讀劇本，要連對手的對白也要好好記住和理解。邊佑錫為演好劇中角色，事前特別學唱歌、游泳，他表示最近想學製作家俬︰「家俬是家裏的必需品，親手製作就更有意思。我很想製作一張小茶几。」邊佑錫稱今年是事業突破的一年，因為《背》劇獲得很多粉絲的愛，希望未來能改善演技，為下部作品做好準備。他說從前很想演奇幻、外星人題材的戲，現在會選一些能引起觀眾共鳴的角色。

邊佑錫在發布會尾聲重演《背》劇中派飛吻的場面，向現場粉絲連派4個飛吻，又以廣東話說「我愛大家」。他離開時調低車窗，跟路上的粉絲揮手道別。

（即時娛樂）