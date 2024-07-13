程人富唔認抽水笑小學生 吳保錡曾被同學欺凌感受深 (22:10)

小薯茄的程人富﹑朱Mic與肥蚊早前神還原油麻地天主教小學的學生受訪新聞片段。吳保錡也關注事件，對拍片抽水有異議，指成年人必須學習多思考﹑多用點腦，努力讀書做好本分，本身是一件好熱血的事。他不開名斥責：「如果一班人拍片嘲諷他，小朋友會否有童年陰影？他會否覺得自己這樣説是錯嗎？會否以後不敢把心裏面的說話說出來？」

今日保錡與程人富參加在AIRSIDE舉行「最強足球2 vs 2冠軍盃」總決賽及明星表演賽，同場還有試當真的許賢、蘇致豪與贊師父。保錡被問及跟程人富對戰時會否有火花？他說近日在社交平台所表達的是內心說話與反思，沒有針對任何人。他解釋對讀書有特別感受，因為自己由Band 1中學讀到Band 3，在Band 3學校雖然未算被狂欺凌但也被「蝦」足幾年，所以對這件事特別有感覺。

程人富被問及會否因抽水事件跟保錡有誤會？他笑說：「冇呀！佢都唔係講我哋，冇講小薯茄。而且我哋唔係抽水笑小朋友，我哋玩二創，這短片是講打工仔星期一至日返工未必有好人工，主要想畀小薯茄老闆睇，我哋公司係一至日都要返工的無良企業。今日星期六雖然要返工，但在這樣靚的場地踢波，若果問我辛唔辛苦？我會答談唔上。」保錡踢波時出小意外，比賽時失平衡向側邊的鐵欄欄腰撞，痛到瞓地，程人富也有上前慰問。

（即時娛樂）