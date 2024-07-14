Rain相隔8年再襲港開騷 全晚「肌肉放題」跳足150分鐘 (13:09)

Rain的背肌及麒麟臂同樣吸睛。（網上圖片）

Rain的胸肌及腹肌相當結實。（網上圖片）

韓流天王Rain（鄭智薰）相隔8年舉行個人巡迴演唱會，《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING—HONG KONG》香港站，已於昨晚（13日）晚上，在亞洲國際博覽館Hall 5順利舉行。Rain為香港粉絲帶來完美舞台及充滿魅力表演，呈現「K-Pop舞台王者」風範。

今次演唱會主題「STILL RAINING」是要告訴粉絲，Rain依然在粉絲身邊，也代表Rain對舞台演出的熱情從沒改變。Rain雖然相隔8年來港開騷，吸引力依舊，獲數千名粉絲捧場，特別是VIP門票甫開賣即售罄，一票難求。

個唱昨晚8時開始，Rain驚喜登場，全晚大部分時間都裸上身騷肌載歌載舞，炮製「肌肉放題」，粉絲陷瘋狂狀態，尖叫歡呼。Rain唱出多首大熱作《Gang》、《It's Raining》及《躲避太陽的方法》等，其間又用英語高呼「香港」。

一輪勁歌熱舞後，Rain用廣東話打招呼說：「大家好，我係Rain」，他表示很久沒跟香港粉絲見面，好開心見到這麼多人來。他說：「昨（前）日我從三藩巿飛抵香港，一到埗即到場館綵排，苦惱如何跟大家互動，還吃了許多點心。」Rain又反問觀眾喜歡吃什麼韓國菜，之後Rain穿上衣，台下粉絲高呼「不要」，他聞言即笑說「反正一陣會再除」。

Rain還加插翻唱環節，翻唱了「江南大叔」PSY的《江南Style》、NewJeans的《Hype Boy》以及Bruno Mars的《24K Magic》和《Leave The Door Open》，粉絲反應熱烈。

Rain全晚演出兩個半小時，帶來多首經典歌曲，有《I Do》、《Love Song》、《30 Sexy》及《Rainism》等，掀起粉絲集體回憶。

到Encore環節，Rain表示不想回家，想與香港粉絲玩通宵，可惜時間過得很快，個唱要完結。他又謂特意學了廣東話，卻大呻很難，只學了「唔該晒」及「多謝」，最後他表示不會忘記大家，再用廣東話說「我愛你」後，香港站圓滿結束。

另外，Rain和金荷娜主演的劇集《紅天鵝》熱播中，該劇更在Disney+穩佔人氣第三大熱排名。

（即時娛樂）