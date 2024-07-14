Rain演唱會｜Stanley肥仔獲揀中跳舞 Alina被男友當「人肉咪高峰」 (13:48)

Stanley昨晚被Dance Cam揀中時，起初表現得甚靦腆，但後來已進入狀態兼贈飛吻。（Ig影片截圖）

Rain昨晚勁歌熱舞，台下的Alina和Stanley同樣跳到High爆﹗（Ig影片截圖）

Alina昨晚跟男友Stanley拍拖睇騷，還笑言握到Rain隻手後，以為不洗。（Ig圖片）

Stanley昨晚偕女友Alina睇Rain演唱會，她的玉手被男友當成人肉咪高峰，十分搞笑。（Ig圖片/網上圖片）

Rain昨晚在亞博開騷，Stanley（左圖）和肥仔捧場，並被點名進行跳舞挑戰。（網上圖片）

韓流天王Rain昨晚（13日）在亞博舉行《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING—HONG KONG》香港站，全晚Rain大部分時間都半裸騷肌勁歌熱舞，全場氣氛High爆﹗

為了與粉絲互動，Rain多次帶動粉絲站起來跳舞及唱歌，又多次走到台下與粉絲握手，中途還大玩「Dance Cam」；大會攝影師透過攝影機「點名」台下粉絲挑戰跳舞，成功挑戰的粉絲會獲贈禮物，其中，ERROR隊長肥仔（梁業）及MIRROR成員Stanley（邱士縉）先後被選中，2人跳舞畫面攝入大會鏡頭，全場尖叫﹗

Rain還加插翻唱環節，翻唱了「江南大叔」PSY的《江南Style》、NewJeans的《Hype Boy》以及Bruno Mars的《24K Magic》和《 Leave The Door Open》，粉絲反應熱烈。

另外，Stanley昨晚偕女友李炘頤（Alina）睇騷，最搞笑是Stanley不時捉住女友隻手當「人肉咪高峰」唱歌，2人亦跟隨現場氣氛跳得勁High，Alina還興奮表示握到Rain隻左手，笑言「以後唔洗手」﹗

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（即時娛樂）