容祖兒性感造型澳門開騷 谷肌影大合照自嘲「好大隻」 (14:08)

祖兒昨晚谷肌跟觀眾跟大合照，搞笑自嘲好大隻及好核突。（林祖傑澳門直擊）

容祖兒（Joey）相隔1年再在澳門開騷，昨晚（13日）舉行首場《容祖兒ETERNITY演唱會2024》，獲家人總動員支持，Joey今次在歌單上花心思，除加入去年香港《MY SECRET LIVE》演唱會環節外，還唱了新歌，她預告往後場數會唱全新快歌。

Joey昨晚以多個性感造型亮相，大騷弗爆身型，先以背心閃片短裙，獻唱《一種永遠》、《最後的茱麗葉》及《這麼近那麼遠》，為演唱會揭開序幕，她表示於暑假開騷，一點也不覺辛苦，反而像放假，因之前不斷飛到不同地方工作，更笑道：「我等了這天很久，這兩個月每星期都能留在澳門，我覺得很開心，想永遠紮根澳門。」

及後Joey換上黑色長裙，唱出近期熱播歌《九秒九》，她表示新碟除了與湯令山合作外，亦與多位不同唱作人合作，還向觀眾稱：「如果大家有興趣知道還有誰，下星期要再來看，有新歌唱，是否很吸引呢？還是快歌來的。」

接著Joey以普通話表示獻唱林俊傑寫給她的《第一百個我》，卻被觀眾笑她說到「在這個時候」時發音不正，她即扮嬲道：「你們很標準嗎？已經不錯了，進步很多啦！給我掌聲！謝謝！」

Joey指感謝不少朋友捧場，特別是容媽媽、弟弟及侄女去年都有來，今年繼續捧場，對她十分支持。她又問沒有入場看《MY SECRET LIVE》演唱會觀眾可覺得可惜？決定將其中一環節重現舞台。Joey愈唱愈興奮，尾聲影大合照時，不停叫觀眾擺甫士，還要求愈浮誇愈標奇立異愈好，自己亦高舉雙手谷肌肉，但見到效果即自嘲：「好大隻、好核突呀！」最後Joey以《心之科學》為演唱會作結。

（即時娛樂）