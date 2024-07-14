冼靖峰因鼻鼾聲遭《超星團》學員厭棄 姚子羚自揭入行全因言承旭 (14:43)

在博物館內，姚子羚見到不少兒時偶像做封面的刊物，感受最大的是組合F4的海報。她想起當初會入行，亦是因為F4四子的緣故。（大會提供）

冼靖峰即場示範「打鼻鼾」，子羚聽後不禁說︰「咁樣係好恐怖，畀我一定會撳你人中（穴）再挾你中指。」（大會提供）

由胡蓓蔚（豹嫂）、姚子羚及冼靖峰（Archie）主持的旅遊節目《一路繁花》，今晚（14日）播映最後一集。

今晚姚子羚和冼靖峰（Archie）來到一間90年代記憶博物館餐廳，整所餐廳裝修成90年代的宿舍和教室，以試卷點菜，進食的地方是教室桌或者宿舍的碌架牀。

宿舍的氛圍令冼靖峰想起早前參加《亞洲超星團》集訓，跟一班超星團學員起居飲食共同生活，他透露一段鮮為人知的經歷︰「一齊住係一種壓力，因為我鼻鼾聲都唔細，佢哋試過半夜拍醒我，叫我重新瞓過，因為太嘈。」Archie形容自己的鼻鼾聲很奇特，配合半反白眼睡相，因此受其他學員厭棄。他還抵死即場示範「打鼻鼾」，子羚聽後亦忍不住說︰「咁樣係好恐怖，畀我一定會撳你人中（穴）再挾你中指。」

博物館內子羚見到不少兒時偶像做封面的刊物，感受最大的是組合F4的海報。她想起當初入行，亦是因為F4四子的緣故，她解釋︰「望到呢啲卡式帶，慢慢勾起《流星花園》嘅故事，追溯返點解入TVB 8做主持，就係因為F4。之前因為見到某個電台搵素人一齊去做廣播劇，揀中咗我。入行之後終於有機會以主持人身分訪問言承旭。」

Archie和子羚之後匯合胡蓓蔚（豹嫂）追尋《繁花》足跡，她們去到思南路一間Café，劇中汪小姐就在餐廳接受師傅金花送贈的郵票簿，作為創業資金。店內裝修主打復古，由吊燈、電風扇至鋼琴，都有歲月的留痕。

（即時娛樂）