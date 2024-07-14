奧運智．識．玩｜戴祖儀遭黎諾懿無視 發爛渣嗌唔公平 (16:21)

紅組的黎諾懿和Joey玩內訌，Joey扮嬲豬投訴諾懿不聽她意見（上圖）；周吉佩和顏米羔則盡顯默契。（大會提供）

問答遊戲節目《奧運智．識．玩》逢周日晚上10點翡翠台播映，今晚（14日）播出的第2集有「奧運之星」鄭衍峰、黃庭鋒及何泳芍擔任主持，嘉賓分別是藍組的冼靖峰（Archie）和黃奕斌（Hugo）、紅組的黎諾懿及戴祖儀（Joey）以及綠組的周吉佩和顏米羔。

首個遊戲「奧運二選一」，玩法是一邊踩單車一邊答題目，答中愈多問題和踩得愈快便可以贏得更多的獎牌。這個遊戲大家都十分落力，Archie、Hugo、Joey和米羔熱到除衫！藍組的Archie和Hugo是鬥嘴二人組，雖然Archie專唱反調，選擇與Hugo相反的答案，但搞笑的是2人的中率極高。

紅組的黎諾懿和Joey玩內訌，Joey扮嬲豬投訴諾懿不聽她意見，她謂3組之中只有她和前輩級做拍檔，她發爛渣說：「我只可以聽佢講，你哋就好啦可以平等，我唔得囉！」之後諾懿讓路給Joey答問題，怎料話口未完Joey便答錯問題，知衰的Joey急急耍冧：「對唔住！」

第2個遊戲「奧運Ready Go」，今集的主題是足球，邀來前香港足球代表隊成員潘文迪做指導，其間他流暢地做出「施丹轉身」，寶刀未老！遊戲玩法嘉賓先要穿上特製大鞋，一個組員按反應燈指示控球到指定位置，另外一個組員則接力射龍門，最快完成的一組為之勝出。

綠組的周吉佩和顏米羔默契十足，「球王」上身的米羔未有受到特製大鞋影響，以極快速度完成運球，表現亮眼；藍組的Hugo的球技超級水皮，第一次射門時竟射歪到冇雷公咁遠，要第2次補射才成功入網；至於紅組的Joey表現極之遴迍，她運球時險仆，又橫衝直撞衝向旁觀嘉賓，大家見情况不妙即時散開，場面搞笑！

（即時娛樂）