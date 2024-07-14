劉俊謙憑「信一」成為韓國傳媒焦點 分享拍戲心路歷路 (17:06)

劉俊謙有份參演的電影《九龍城寨之圍城》，成為今年韓國「富川電影節」閉幕電影，更成為當地傳媒焦點演員之一。大家認識及開始留意劉俊謙，是因為他在電影《梅艷芳》中，演張國榮一角；不少當地觀眾和傳媒是張國榮忠實Fans，當初得知阿謙扮演張國榮時，已對他份外好奇和關注。阿謙接受當地傳媒訪問談近况，及分享參與電影的心路歷程。

劉俊謙身在香港拍新片，未能出席「富川電影節」閉幕電影儀式，但他坦言希望有機會跟韓國演員和導演合作及交流，他還道出自己喜歡的演員：「如果有機會，我也想嘗試參與韓國電影或電視劇演出，我本身喜歡李滄東導演，電影《綠洲》是我最欣賞他的作品之一，而宋康昊是我喜歡的演員。」

提到早前參加康城影展，走在紅地氈一刻的感受，他難以置信的說：「當日行上紅地氈時，我的腦海一片空白，太夢幻了。這個經驗將成為永遠難忘記憶，也讓我更加決心要成為一名偉大的演員。」

在《九龍城寨之圍城》演「信一」的劉俊謙，被問到拍攝過程和感受時，他不諱言是艱辛經歷：「有一個場景，我必須在狹窄巷子裏騎電單車，因為騎的電單車很重，很難保持平衡。當時，摩托車排氣管發熱，燙傷我的小腿，導致皮膚也剝落。」

戲中拍攝的連場動作戲對他來言，絕對是艱巨挑戰：「大概是20天的拍攝，我們每天大約拍16到17個小時，有試過是24小時不停地拍。即使在休息時間，我們拍到有點神志不清。正因為每個崗位都共同努力，才能創造出這個成績，我真心尊重導演和其他演員。」

訪問中阿謙也被問及當初在《梅艷芳》被選中演張國榮時的感受？他說：「這是美妙時刻，不過很快就感受到巨大壓力和負擔，但這是我不能錯過的機會。我不敢相信我正在扮演張國榮！他是我欣賞的香港演員之一，我的父母也是張國榮超級粉絲，他們每天都聽他的歌。被選角後，我重新繼續聽他的歌，又開始看他的電影。同時，我最喜歡的張國榮的電影是《霸王別姬》。這是包含他作為藝術家的生活、他的孤獨、以及他無法阻擋的激情的一切的作品。」

（即時娛樂）