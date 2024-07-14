谷德昭讚鄭秀文演唱會好抵睇︰阿Mi正正說好香港故事 (17:45)

鄭秀文（Sammi）正進行13場《You & Mi世界巡迴演唱會香港站》，好友谷德昭今天（14日）在社交平台分享在紅館後台與Sammi紙板公仔及氣球裝置的合照，留言盛讚Sammi的演出正正就是「說好香港故事」。

他表示︰「《鄭秀文You & Mi世界巡迴演唱會-香港站》是不講道理地不計成本的。好靚嘅衫、好靚嘅舞台設計、道具，只係用一、兩首歌就轉，不停有新體驗，好抵睇。Ah Mi當然全程投入俾足120%，我哋愛Ah Mi，Ah Mi大大力愛番我哋。舞台上嗰啲衫，Ah Mi勝在擔得起，除咗要有好體魄，仲要現實中本身Keep住型，才會著乜嘢都唔會『娘』，更重要嘅係堅持一份態度，一份『在狀態』的態度，用態度著衫，所以型，所以靚。成日都話要說好香港故事，Ah Mi就正正說好香港故事，做好所有嘢，所有嘢都高要求，然後高度達標。你愛我，我就俾到你足...有突。香港很驕傲有鄭秀文。台下唔知有冇拍Docu，有的話一定好好睇，打仗咁。造型服裝設計天馬行空，Ah Mi又擔得起。這種表演睇一次少一次，紅館也是睇一次少一次。開始珍惜，好好珍惜。」

谷德昭又分享當年在米蘭拍攝電影《嫁個有錢人》時的照片，回憶拍攝時與Sammi在當地度過了甜蜜開心的一星期。Sammi回覆︰「多謝阿谷。多謝你鼓勵。」有網民留言笑照片中的谷德昭「好似happy伯」，也有粉絲回應「香港有鄭秀文是福氣」、「佢就係我哋嘅鄭秀文精神」等。

（即時娛樂）