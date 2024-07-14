陳山聰擬請司機接送囝囝確保安全：睇新聞有小朋友被拐帶 (17:27)

何沛珈有興趣挑戰打女角色，問是否轉型不再性感？她則說：「看場合，如劇情需要，性感與否也沒所謂。」（林祖傑攝）

陳山聰、姚子羚、張頴康、朱晨麗、何沛珈及吳兆麟，今天（14日）到觀塘宣傳劇集《反黑英雄》，他們分組比拼壓爆波及戴拳套打爆樽遊戲，張頴康與姚子羚秒速以心口互壓爆波，朱晨麗及何沛珈被安排於陳山聰大腿上坐爆波，但朱晨麗嘗試3次才能成功，場面搞笑。

陳山聰於劇中與何沛珈演一對，在劇中不停被打的何沛珈，大讚對方是好前輩及好哥哥，經常照顧她，陳山聰說：「我做了這麼多年演員，現在對她來講稱得上是前輩，真心覺得應該要保護後輩，這是做演員必須的責任，就如當年歐陽震華及郭晉安等都很保護我一樣。」何沛珈有興趣挑戰打女角色，問是否轉型不再性感？她則說：「看場合，如劇情需要，性感與否也沒所謂。」

陳山聰表示最近很多人關注他的兒子陳霆軒（Jaco）K1結業禮變惜別會一事，他解釋只是分校合併，兒子並無轉校，指學前班已轉校一次，他亦因而搬屋，明言不想再搬，寧努力掙錢請司機接送兒子返學放學，確保兒子安全，他說：「因為看新聞見有小朋友被拐帶，都有點擔心，要盡量小心，看緊一點。」

張頴康表示為該劇開工期間，曾弄傷左手尾指，至今仍未能伸直，他說：「太太已習慣我每次開完工回家有新傷，已過了1年沒理會，會知道這個位置不健全，但少少缺陷我又接受，受傷之後拍打戲都沒問題。」他表示參演該劇覺得好玩，因為觀眾隨着劇情發展，一直估他會否「黑化」，他笑道：「我演正氣警察，真的沒人相信嗎？不明白會覺得我一定有些事，搞到我變成鄭子誠。」

（即時娛樂）