Lolly Talk賀成軍2周年 阿蛋復出歸隊 粉絲誇張打扮撐場 (18:17)

Lolly Talk形容今天如同開生日派對，心情興奮又緊張，8個女仔日前已私下去看電影及食飯慶祝。（林蘊兒攝）

女團Lolly Talk為慶祝成軍兩周年，今天（14日）在酒店宴會廳，舉行「Lolly Talk 2nd Anniversary Fan Meeting」，跟大約400名波板糖（粉絲暱稱）拍照留念、玩遊戲兼送禮。在場粉絲部分刻意打扮標奇立異，有男粉絲穿裙扮女僕，亦有人穿吹氣恐龍衫，以博取偶像注意，活動由商台DJ Donald擔任主持。

8位成員曾美欣（MeiMei）、鄭芷淇（Elka）、陳紀澄（Tania）、吳倩怡（Sinnie）、黃詠霖（阿蛋）、黃敏蕎（阿妹）和郭曉妍（Ahyo）及劉綺婷（Yanny）齊人亮相。她們甫出場先演繹新歌《數到十》，Ahyo唱至後半部分忍不住喊，用手輕輕印淚，身邊成員見狀即安慰她，場面感人。

阿妹台上大爆活動前成員間互相講定，誰先喊就會在網上分享該成員黑圖，不過，當其餘成員輪流分享感受時，也有些激動和眼濕濕。

Lolly Talk受訪時形容今天如同開生日派對，心情興奮又緊張，8個女仔日前已私下去看電影及食飯慶祝。阿妹表示早上8時抵達會場時，見到有幾位男粉絲穿上西裝在樓下等，泛起出嫁感覺。因腳傷休養近2個月的阿蛋，今天復出歸隊，暫時仍在適應中，未能做蹲下動作，但打算開始跟隊友排舞練歌，追回之前工作進度。

Lolly Talk表示本月底推出首張專輯《10+1》：「如果應粉絲要求，而經理人又同意，可以考慮為新專輯搞簽唱會」。提到Lolly Talk比另一女團COLLAR更快出到專輯，她們表示沒留意。她們只知本身期待已久，一步步努力地做，才實現推出專輯夢想，稍後希望推出新系列歌曲，正在構思中，會考慮食物為主題。

提及新歌《數到十》MV上架後，粉絲反應熱烈，大讚成員造型省鏡，她們解釋起初以為只是在台灣拍攝團綜，後來才知順便拍MV，Sinnie指身上服裝也是臨時買，最估不到是大家拍「真心話」片段時，表現得感性和催淚。問之後會不會趁夏天，繼續穿小背心或曬性感水著來回饋粉絲，她們說：「暫時要收一收，物以罕為貴嘛！」

（即時娛樂）