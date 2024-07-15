鄭秀文回顧青春奉獻事業眼淚決堤 張敬軒感恩曾獲Sammi提攜 (11:54)

天后鄭秀文（Sammi）昨晚（14日）在紅館舉行第3場「You & Mi鄭秀文世界巡迴演唱會2023」（Rescheduled ），開騷前她在後台玩夾盲盒扭蛋，又跟自己新碟《SOUND OF MI》一比一人形紙板合照，表現風騷兼興奮。《九龍城寨之圍城》監製莊澄、邱禮濤導演、鄭融、周勵淇、胡蓓蔚、胡定欣、黃智雯和DJ主持朱薰等捧場，入場前在後台打卡和抽盲盒，玩得好開心。

昨晚Sammi換上新裝，穿著皮革晚裝配金屬頸飾，與表演嘉賓張敬軒合唱。當她介紹軒仔出場時笑說：「我叫佢『阿仔』，但𠵱家啲人叫佢『阿公』。」然後軒仔從升降台出場時，全場歡呼，合唱《笑忘書》後，軒仔輕吻Sammi手背，觀眾尖叫。

Sammi對軒仔說：「好多年前你做過我演唱會嘉賓。（軒：係呀！）咁你嗰陣時叫做軒仔（軒：𠵱家都係㗎！）𠵱家就叫做軒公，即係升咗呢，仲要係幾何級咁升！」軒仔說：「 我唔知呢個名係邊度嚟？起碼要去到阿公嘅年紀先啦！」Sammi表示之前兩場嘉賓都是比較新一代的歌手，軒仔細聲說：「其實我讀緊書嗰陣，都有睇《大頭綠衣鬥殭屍》，𠵱家我開騷，有時啲後輩嚟到，例如噚（前）晚嗰個後輩歌手（林家謙），佢話9歲聽我首《酷愛》！今（昨）晚輪到我，山水有相逢。」全場爆笑。

軒仔說：「我要好多謝Sammi，佢係我恩人。其實唔多歌手會帶我呢啲新人出埠表演，但我好開心，當年我仲係新人嘅時候，Sammi帶我去到馬來西亞做佢演唱會嘅表演嘉賓，我好多謝佢！」Sammi說：「其實一代一代咁樣帶出嚟，你𠵱家都係大人，要帶新人出嚟！」然後軒仔唱《隱形遊樂場》，觀眾聽出耳油。

昨晚Sammi特別感性，在演唱電影主題曲環節時，眼淚決堤。她唱出過去10次提名金像獎最佳女主角獎項的電影歌曲時，看見電影片段和全場觀眾大合唱，她感觸落淚。她說：「好多謝你哋替我高興，唔知係咪人老咗就容易感觸，頭先睇返一啲自己電影嘅歷程，嘩，原來我嘅青春、我嘅少艾、我畢生嘅努力都放咗喺工作裏面，一眨眼就已經過咗30幾年。我今日開演唱會，見到依然有咁多人支持，一直陪伴我成長嘅你哋，我覺得好感觸和感動，令我覺得將我青春奉獻晒喺工作上面係好值得。好多謝由我蛋白質少女，嚟到今天已經係中年婦人，你哋都仲咁支持我。」然後Sammi唱《萬物有時》時淚如雨下，幾乎唱不下去，全場歌迷掌聲和歡呼聲打氣。

演唱會尾聲，Sammi換了新裝唱出舊作《記認》，並走近觀眾席。當她看到大銀幕自己結實三頭肌時，不禁大叫：「嘩，好有型呀！」

（即時娛樂）