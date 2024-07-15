《他和她的喵店長2》今首播 炎明熹聲音導航 老闆娘花逾20萬醫貓貓 (14:03)

《他和她的喵店長2》今晚首播，並由炎明熹聲音導航。（Ig圖片/大會提供）

無綫去年推出第一季《他和她的喵店長》大受歡迎，第二季《他和她的喵店長2》今晚（15日）在TVB Plus首播，炎明熹（Gigi）為節目聲音導航。

本周播出的頭5集，製作組走訪香港貓島大澳漁村、香港貓王國愛民邨及即將清拆的牛池灣村、石硤尾村，先後拜會一班「貓明星」計有黃蝦仔、梅蝦仔、Polo、肥仔、大眼、大波點、錢錢、波波、黃椒及黑椒等。

今晚（15日）及明晚（16日）一連兩集，會介紹有香港貓島之稱的大澳，過往的漁村保留不少老香港的舊店，蝦醬廠、士多舖、海味店，有人聚居的地方就有貓，老店的貓貓由最先的功能性「捉老鼠」，日久生情成為家中一份子，普出一段人貓情義。

街頭貓咪攝影師Jonas第一站來到大澳蝦醬廠介紹第二代傳人李錦平先生，他在廠內有多隻貓店長，特色是全部以蝦的品種命名，包括︰黃蝦仔、梅蝦仔、花蝦、梅蝦、北極蝦、南極蝦，全部放養生活自由自在，李先生笑言貓店長成為拉客好幫手，他開心表示︰「引到好多遊客同佢哋玩，5、6位客人玩貓，就有1至兩位幫襯。」不過他笑言貓貓天生好奇又活潑，經常差錯腳踩落蝦醬，整盤蝦醬便要報銷，還要為牠們執手尾清洗。

接住Jonas探訪海味店老闆娘李太，她表示大澳流浪貓最多時有近4、500隻，目前數目已大減。李太非常有愛心會為流浪貓提供飲食，更試過花費20多萬為牠們醫病，她表示︰「試過有隻貓特別為食，有次遊客餵咗魚蛋、粟米佢食，點知鯁住喉嚨唔消化，帶佢睇獸醫照超聲波見到黑影，做手術做咗10幾萬、舊年個隻仲犀利，屙唔出尿唔食嘢，肚脹睇急症，醫生話係膀胱炎，唔醫就會死，留醫費15000元一日，兩隻貓睇咗20幾萬。使咗錢梗係心痛嘅，覺得養咗佢就要負責任，一係唔好養佢，冇辦法唔通睇住佢死咩？」

（即時娛樂）