許靖韻奪走洪卓立「第一次」 笑稱互窒多過合作 (14:16)

Ken在社交平台寫道：「不知道有沒有機會 真真正正出一首合唱歌呢？」Angela急不及待謂：「快啲啦！」（Ig截圖）

許靖韻（Angela）日前舉行「THIS CHAPTER 2024許靖韻這一章巡迴音樂會」肇慶站，肇慶市新區體育中心體育館全場爆滿。這次Angela請來同門師兄洪卓立（Ken），擔任音樂會嘉賓，2人談到初認識時的對話點滴，爆笑全場。

適逢音樂會於畢業季舉行，Angela送上《我們的記念冊》一曲，給現場剛畢業的同學仔，Angela分享剛畢業踏入職場感受。當晚Angela請來Ken合唱《在加納共和國離婚》，Ken大爆自己是首次當音樂會嘉賓，他說：「就算自己公司藝人，都係第一次。我哋識咗10幾年，好少喺台上合唱。」

Angela坦言當年甫入公司便認識Ken，在很多活動上都見到，2人「互窒」的時候比合作更多，她說：「嗰陣時我啱啱入公司，又會成日喺活動撞到，我係100%嘅『E人』，我會成日撩100%『I人』嘅Ken講嘢，講到佢覺得我好煩，成日叫我收聲，我哋嘅友誼就係咁而建立起上嚟。」向來感性的Ken獨唱《回到最愛的那天》時，被歌曲感動落淚。

音樂會後，Angela及Ken分別於社交平台出post大談音樂會感受，Angela表示感謝Ken將他的第一次「畀咗佢」，引來Ken留言，「你能否Write清楚小小（少少）what是first time？」Ken亦在社交平台寫道：「不知道有沒有機會 真真正正出一首合唱歌呢？」Angela急不及待謂：「快啲啦！」

（即時娛樂）