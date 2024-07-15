《海的開始》目黑蓮喊戲爆發刺激收視 分享拍攝小插曲 (15:50)

有村架純（左圖）被故事的親情吸引；劇中演目黑蓮女兒的「海」（泉谷星奈飾），其演技亦備受讚賞。（大會提供）

由日本演員目黑蓮和有村架純主演的富士月九劇《海的開始》，開播後廣受好評，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」追看。

《海的開始》講述月岡夏（目黑蓮飾）和女友百瀨彌生（有村架純飾）計劃結婚之際，某天他卻收到大學友人的聯絡，得知前女友南雲水季（古川琴音飾）去世的消息。

夏在葬禮上遇見了一名女孩，雖然2人未曾見面，卻感到無比熟悉，後來他從水季母親口中得知，「海」（泉谷星奈飾）竟是自己的女兒！海獨自來到夏的公寓，主動問夏什麼時候開始當自己的爸爸，夏無法正面回答；另一邊廂，他也誠實告知女友，自己在不知情的情况下成為爸爸，彌生無法掩飾內心的不安，也因而想到一段隱藏已久的傷痛，但她告訴夏，如果他要當父親的話，那麼自己也想成為母親，並希望夏能納入這個選項。

《海的開始》首播後，官方指定平台的觀看人數，在短短2日便破了178萬次，超越《silent》當時創下的161萬觀看紀錄！與電視劇相關的詞彙也在X（前Twitter）中佔據熱度，尤其劇名「#海的開始」更位列世界趨勢第一名，社交平台上的好評亦鋪天蓋地，其中目黑蓮連場喊戲，獲觀眾大讚表現亮眼，該劇後勁凌厲，目前累積播放次數已經高達465萬，僅次於《silent》，看來只有目黑蓮才能超越目黑蓮！

有村架純相隔8年再度亮相月九，她被故事中的親情吸引：「我大約1年前看到這個故事，從中看到人們為了過上順利的生活，而壓抑自己痛苦，我認為對一個人產生感情，從來都不是一件容易的事，我想透過這部作品好好學習。」

劇中既是新手爸爸、同時也是上班族的目黑蓮，近日也在訪問分享拍攝小插曲：「劇中出現的通勤場景，是在早上擁擠火車上拍攝的，我周圍的工作人員都很緊張，但乘客們好像都很忙，一直在低頭。」

（即時娛樂）