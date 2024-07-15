巴絲Let’s go歐｜葉振弘孖細佬赴阿姆斯特丹 高空玩韆鞦嚇餐飽 (17:15)

ViuTV節目《巴絲Let's go歐》今晚（15日）開始一連5集，由P1X3L成員葉振弘（Marco）將和年紀少他4歲﹑智商超過140的天才弟弟葉振延（Manson）遠赴荷蘭阿姆斯特丹，來一場hea住玩的旅程。

自稱怕凍的Marco未出發已和Manson為開冷氣問題大吵一場，不過來到氣溫只有10度的阿姆斯特丹，就連不怕凍的Manson也忍不住連聲說好凍。製作組還殘忍安排他們到高空玩韆鞦，在又凍又大風的天氣下，再加上聽見別人叫到「劏豬咁嘅聲」，令2人未玩先驚。Marco邊玩還邊問Manson：「你估呢度跌落去會唔會死？」Manson向下望一望再回答：「應該死硬!」

精神上刺激完，輪到刺激個胃部，2人來到Pancake店大整Pancake給對方吃，不過對於對方廚藝，2人不抱期望。Marco大爆Manson試過落一大碗油炒飯，最後變成油浸炒飯；Manson則指Marco曾整過3層阿華田西多士，食到一半因實在太甜而「頂唔順」放棄。

為避過Manson地獄廚藝，Marco向製作組提議不如自己整給Manson吃，而Manson就整給製作組吃，但他的奸計未能得逞。2人邊鬥嘴邊吹噓自己廚藝如何了得之下，輪流炮製Pancake，其間Manson直指Pancake可以生食，Marco聞言緊張說：「佢係唔可以生食㗎﹗」在互相監督的情况下，2兄弟做出來的Pancake，味道竟獲對方認可，喜出望外。

荷蘭另一特色就是多博物館，製作組帶他們參觀電子音樂博物館，讓他們開眼界和啟發音樂新領域。對於只跟親戚去過Sex Museum的Marco﹑以及旅行不會去博物館的Manson來說，大感新奇和震撼，不過更令人震撼的是，他們參觀期間竟吸引來自德國女士搭訕，而且還說個不停呢﹗

（即時娛樂）